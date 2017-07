Un mes le duró el gusto a Cristian Castro

A 28 días de contraer matrimonio con la violinista Carol Urbán, el cantante se siente ‘consternado’ y ‘avergonzado’

CDMX.- Cristian Castro vuelve a estar soltero. El hijo de Verónica Castro se dio el ‘sí quiero’ el pasado 23 de mayo con la violinista Carol Urbán, una relación que prometía mucho pero que ha acabado en divorcio en menos de siete semanas.

Esta era la tercera boda para Castro y parecía ser la definitiva. El mexicano compartió con todos sus seguidores una foto de la ceremonia manifestando la gran felicidad que sentía en esos momentos. Y es que el cantante aprovechaba cada oportunidad para expresar en sus redes sociales lo bien que se encontraba junto a Urbán.

Pero esta felicidad duró poco y, tras una fuerte discusión mientras disfrutaban de su luna de miel en Suiza, ambos ponían fin al matrimonio, además, Cristian le pidió a su todavía mujer que se marchara lo antes posible en un vuelo directo a México.

Triste realidad

A pesar de que Castro había publicado en sus redes que se lo estaban pasando de maravilla, la realidad era otra y de acuerdo a una entrevista que dio al programa argentino ‘El diario de Mariana’, el artista confesó la ruptura.

“Obviamente que estoy consternado, estoy preocupado porque pues no es un chiste, no es un juego. Y bueno, ni modo. Realmente está marcada mi vida así, juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de pronto no sale que nos podamos llevar bien. Esa es la verdad”, dijo.

Sobre el motivo de su separación, Cristian dijo: “La versión oficial es que no nos conocemos bien, no nos dimos tiempo para conocernos bien, eso es la versión real y por eso pasaron cosas, malos entendidos y ni hablar. (Hubo) humores de ambos que no estaban tal vez previstos”.

“Sí fue en la luna de miel, por así decirlo, (terminamos) 28 días después de casarnos, así que realmente es una vergüenza, me avergüenza, sí, pero si así se va a presentar el destino y las cosas, pues yo cumplí, traté de estar bien y ella yo creo que también trató de estar bien, simplemente no se pudo”.