Memorias del sobreviviente a una matanza

Don Severiano, el único sobreviviente de la matanza del 2 de Enero en el Centro de León, contó su versión de lo que vivió hace 71 años

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- Apoyado en una andadera y empuñando el morral en el que guarda sus apuntes y poemas que escribió hace más 50 años, don Severiano García Olmedo, el único sobreviviente de la Matanza del 2 de Enero, este lunes se apersonó en la conmemoración del 71 aniversario –a la que no fue invitado— para clamar a la autoridad que le ayude a publicar sus memorias.

Al notar su presencia, el alcalde Héctor López Santillana rápidamente cruzó la explanada principal para ir a saludarlo, le agradeció su esfuerzo para acudir hasta allí, a pesar de sus dificultades para caminar, y enalteció su valía en la historia de esta ciudad.

El senador Fernando Torres Graciano, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y funcionarios municipales, se aglomeraron alrededor del más longevo de los que sobrevivieron al episodio que en 1946 marcó el futuro político y social de León, para ponerse a su disposición en caso de necesitar ayuda para enfrentar alguna carencia de alimento, ropa o medicamento.

El mandatario leonés instruyó al director de Desarrollo Social y Humano para que tomara nota de las necesidades de don Severiano, de 91 años, y pidió a la directora del Archivo Histórico Municipal que revisara los documentos, oficios, apuntes y fotografías que el anciano llevaba consigo, para valorar si alguno servía para integrarse a los archivos municipales.

Empero, don Severiano aclaró en que no pretendía ese tipo de apoyos –“los políticos ya me han prometido muchas cosas, pero nunca me cumplen”, reprocharía después—, pues insistía que su único deseo es ver publicadas sus memorias, para que su experiencia y testimonio no se pierda en esas hojas amarillentas que guardaba su morral, y que el tiempo se ha encargado de carcomer.

Sin embargo, los ofrecimientos de los funcionarios y legisladores, al final, sólo quedaron en las fotografías y buenas intenciones, pues ninguno se consolidó como un compromiso formal.

Poco a poco, los políticos se retiraron y don Severiano – quien se desempeñaba como oficial de la Primera Sección de la Cruz Roja– permaneció allí, tembloroso por el Parkinson, sentado a la sombra en la puerta de la Presidencia Municipal.

Durante casi una hora contó su historia a los curiosos que se le acercaban, exactamente en el mismo lugar donde hace 71 años vio caer a medio centenar de leoneses, inconformes con el resultado de la jornada electoral.