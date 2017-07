“Me siento como en mi casa”, dice Ernesto Laguardia en “Venga la alegría”

El actor estuvo como invitado en el programa matutino

El Universal

Ciudad de México .- Ernesto Laguardia estuvo como invitado en el programa matutino de TV Azteca “Venga la alegría”, donde habló de su participación en la nueva telenovela “Las malcriadas”.

Laguardia, quien estuvo en las filas de Televisa durante 40 años, se mostró sonriente y habló de cómo se ha sentido en Azteca.

“Me siento como en mi casa así me ha hecho sentir el público, los ejecutivos y ustedes mis compañeros”. aseguró.

“Significa un cambio de casa, me siento cobijado y querido”.

El actor se dio tiempo para agradecer a Televisa, e indicó que fue esta misma empresa la que decidió que su ciclo ahí había terminado.

“Siempre he admirado a esta empresa (Televisa) ha sido pujante, ha sido cambiante, siempre está buscando nuevas alternativas, permanecí ahí 40 años en una empresa que me dio muchísimas cosas y a quien le agradezco enormemente, debo ser sincero, estoy muy agradecido, me sentí muy contento. Sin embargo, como toda en la vida, llegó un ciclo y la empresa decidió que ese ciclo se había terminado y yo respeté su decisión”

Laguardia, quien estuvo en el pasado como conductor de “Hoy”, admitió que lo que le faltaba a su larga trayectoria era precisamente trabjar en Azteca, y ahora tiene esa oportunidad en la telenovela “Las Malcriadas”, donde compartirá crédito con Rebecca Jones, Sara Maldonado y Amaranta Ruiz.

El melodrama que planea transmitirse en horario estelar, hablará del trabajo de las empleadas domésticas en nuestro país.