Matosas quiere a Burbano

Pablo Ruiz

LEÓN, Gto.- El colombiano Darío Burbano podría salir del León luego de que el ex técnico de la Fiera Gustavo Matosas lo pidió para reforzar el costado izquierdo de su equipo Estudiantes de la Plata, pues actualmente se encuentra armando su cuadro para el próximo torneo y el volante es del agrado del uruguayo.

Gustavo Matosas técnico del equipo ‘Pincha Rata’, pidió al que fuera una de sus piezas clave cuando dirigía al León, pues en esa era de éxitos, el cafetalero vio su mejor nivel de la mano del estratega.

Medios en Argentina, aseguran que ya hubo un acercamiento mismo que no daría problema, pues Burbano estaba destinado a salir de los esmeraldas en el pasado Draft, situación que no se concretó al no haber encontrado un interesado en sus servicios, de ahí que fue contemplado para continuar con los verdes.

El colombiano naturalizado mexicano, tiene actualmente dos años de contrato vigentes con la institución aunque no sería un impedimento, pues según fuentes cercanas al club se darían las facilidades para concretar la salida del jugador.