Mascotas ya pueden viajar con pasajeros

Pese a que ya se permitía que se trasladaran en la parte baja del autobús, el servicio no era conocido

Sandra Medina

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, Gto.- Las mascotas pueden viajar con sus propietarios en los camiones de la Central Camionera de San Francisco del Rincón, siempre y cuando éstos tomen las medidas de seguridad necesarias.

De acuerdo con anuncios colocados en ese lugar, la mascota puede acompañar a su propietario en el salón de pasajeros o en la cajuela del autobús.

Anuncios colocados en la Central Camionera indican que la mascota puede ir donde van los pasajeros cuando acompañe a una persona con discapacidad y necesite de su perro guía, también en los casos que se utilicen las mascotas como apoyo emocional o alerta médica.

En ambos casos, las personas deberán presentar los documentos que certifiquen a los animales y deberán viajar en los espacios sugeridos para ellos.

Por otra parte, las mascotas también pueden viajar en la cajuela cuando sean perros, gatos o mascotas de compañía siempre y cuando vayan en su jaula transportadora.

Entre las recomendaciones que se dan para evitar el estrés de la mascota se sugiere que se le suministre un calmante prescrito por un médico veterinario, también se debe evitar que la mascota viaje más de ocho horas y/o temperaturas mayores a 30 grados centígrados; llevar su certificado de salud y vacunación por alguna revisión fitosanitaria.

Una forma práctica para trasladarlos

Cristina González, pasajera, comentó que esta medida que pocas personas conocen, le parece muy buena porque es una manera práctica y segura de trasladar sus mascotas.

Juanita Murillo comentó que está bien porque hay ocasiones en que las personas no tienen con quién dejarlos y los quieren mucho, tanto que hasta prefieren no salir porque no hay quién se haga responsable de ellos.

Luis Sosa explicó “que esto es bueno porque debe haber cierta tolerancia con las formas de pensar de cada persona, es una medida buena porque hay mucha gente que no quiere que sus animalitos corran riesgo alguno”.

Fernanda Medina, dijo que si las mascotas están seguras es bueno para sus dueños, pero deben ir en transportadora y sedados si el trayecto es largo.

José Luis Morua, comentó que a veces no se pueden dejar solos y necesitan de muchos cuidados, viajar en el autobús puede funcionar siempre y cuando haya seguridad para los pasajeros y los mismos animales.

Fabiola Ramírez, dijo que con estas medidas hay más seguridad para los pasajeros y para las mascotas, pues ella tiene varias y desconocía el servicio.