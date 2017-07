Maritere Domínguez, estudia turismo y es toda una reina

“El día que deje ser reina, no dejaré de ayudar a las personas”

Texto: Eliseo Ledezma

Fotos: Rogelio León

Conexiones .- Fue a finales de mayo que recibió la invitación directa por parte del alcalde Edgar Castro Cerrillo, de nuestra ciudad de Guanajuato.

Y para el 1 de junio se dio oficialmente la noticia de que Maritere Domínguez seria la reina de las fiestas de la Presa de la Olla.

Para platicarnos de su experiencia, nos fuimos al restaurante de Los Santos, enfundada en un outfit blanco combinado con accesorios en tono ocre, banda y corona compartió los pormenores de su reinado.

“Me agarró de sorpresa, me emocioné. Y más que belleza representa un compromiso de generosidad, entrega y desarrollo”, expresó entusiasmada.

Desde ese momento Maritere I, de inmediato se puso a trabajar en su plan de trabajo que le gustaría llevar a lo largo de todo un año hasta que concluya su compromiso.

“También estaba nerviosa fue una fusión de sentimiento y emociones encontradas”, hizo hincapié.

Es la segunda hija del matrimonio Domínguez Silva, su hermana Regina es la pequeña de la casa y Paulina de 24 años.

Entre sus tareas encomendadas, “voy a trabajar en conjunto con una asociación que se llama “Sonríe Conmigo”, que consiste en hacer un día especial a niños de grupos vulnerables”.

Otra de sus iniciativas es ser, “Reina por un Día”, que consiste en visitar comunidades, “ya que las mayoría de las niñas suena con tener una corona y ser reinas. Visitaremos escuelas, el evento es para que vivan la experiencia, pero más que la corona o el vestido, es concientizar a la niñas de que una reina ayuda a las personas, este es el mensaje que quiero dar a conocer y transmitir”.

Maritere se considera una niña a quienes sus papás María Teresa Silva y Víctor Manuel Domínguez, siempre le enseñaron a dar lo mejor como ser humano y ser una persona entregada.

“Desde chiquita siempre estuve en grupos sociales, toda la parte altruista, Maritere, antes de ser reina ya lo traía, me gusta ayudar, es algo que me motiva. Creo que planear este tipo de actividades es mi pasatiempo favorito, ver qué puedo hacer para otras personas, se escucha un poco cliché, pero las personas que me conocen, saben que soy muy entregada y eso me gusta”.

Ha participado en clubs siendo formadora de niñas de 12 a 16 años, donde las forma en valores, actualmente es tesorera y cofundadora de una fundación que trabaja por la niñez guanajuatente que lleva por nombre “Sonríe Conmigo”.

Desde hace 9 años en la época de Semana Santa, realiza misiones, “llevamos despensas, cobijas y acompañamos a familias de diferentes comunidades. Ser reina es una oportunidad para trabajar y llegar a más”.

Su primer ayuda filantrópica: “De chiquita en una primera entrega de juguetes con mi familia el 6 de enero mi tío Bricio Domínguez encabezaba el evento, nos juntamos, recolectamos juguetes y los llevamos a Santa Rosa, me marcó mucho que a los niños, en especial uno prefirió los zapatos que el juguete más padre, ahí es cuando te das cuenta de la necesidad que hay en la sociedad”.

Reina y estudia turismo

Acaba de concluir el séptimo semestre de la licenciatura en turismo.

“Primero quería estudiar gastronomía, pero mi familia me dijo que era una carrera muy padre, pero que me podía meter a cursos”.

De una familia dedicada al ramo de la gastronomía recibió los mejores consejos, “un restaurante no solamente es la cocina, sino toda la administración”, comenta.

Después optó por logística de eventos y se enfrentó a lo mismo, “si está súper padre tienes familia que se encarga de eventos, te metes con ellos y aprendes, entonces mi papa me llevó con un profesor para que me hablara de la carrera de turismo y me di cuenta que es muy amplia, en el que no solamente gastronomía, logística de eventos, sino que me iba ayudar para tener un profesión más amplia como administración e historia por elegí turismo”.

Como estudiante comparte cuál es el papel más importante que juega la educación en México y opina al respecto de las nuevas generaciones que prefieren no estudiar.

“Hay que resaltar que la educación no solamente es la escuela, viene desde casa y nuestros amigos. Creo que es importante los estudios porque son una defensa que nos van a ayudar para el resto de nuestra vida. Y también respeto a las personas que deciden no estudiar para ir en busca de sus sueños, se vale, conozco personas que no han estudiado y han llegado muy lejos”.

En tanto apuntó que mientras se tenga ese amor, pasión y creas en sí mismo se puede llegar a donde cada persona se lo proponga.

Conoce a Maritere

Libro favorito: El hombre que escribió en el cuaderno azul

Canción: “Creo en ti” de Reik

Menú: Enchilada y pizza

País: México

Qué lugar te gustaría conocer: Italia

Marca: Voy caminando y si me gusta algo lo compro

Perfume: Carolina Herrera

Dogs&Cats: Perros, tiene una perrita de nombre Quira

Tienes novio: Sí, se llama Rodrigo Najera

Filantropía: Ser portadora de las necesidades que hay en mi ciudad y que mi voz pueda ser escuchada por más personas

Que te gustaría: Terminar mi carrera exitosamente, continuar con la formación para ser mejor profesionista y me visualizo con familia