Maribel Guardia agradece a Televisa su exclusividad, que está por terminar

La actriz dice que, por fortuna, nunca ha dependido de ella y que estas crisis pasan en todos lados

El Universal

Ciudad de México .- Maribel Guardia está lista para decir adiós a su contrato de exclusividad y, si es necesario, mirar hacia otros horizontes, pues sabe que el compromiso con Televisa terminará pronto.

“Todavía tengo exclusividad con Televisa, pero sé que van a desaparecer o van a quedar muy pocas. Siempre voy a estar agradecida con la empresa, ellos me dieron la primer oportunidad, me cambiaron la vida”.

Maribel agrega que está abierta y está entre sus planes regresar a la televisión, ya que desde que trabajaba en la televisora de San Ángel recibía propuestas de otras cadenas de tv.

“Sí quiero y tengo planes de regresar a la televisión, aún no hay nada, pero no me cierro, al contrario, una vez terminada la exclusividad, me sentaré a escuchar ofertas”.

La comenta que estos ajustes no sólo ocurren en Televisa. “Es un problema a nivel mundial, todo ha cambiado y evolucionado, es una crisis por la que pasa todo el mundo; ahora nos ha pegado, pero vamos a sobrellevarla y a salir de ésta; gracias a Dios, nunca he dependido solamente de la exclusividad”.

Guardia dice sentirse agradecida también con su público por todo el cariño que ha recibido a través de Instagram y toma de ejemplo la imagen en traje de baño que publicó la semana pasada, con la pregunta: “¿Les gusta este traje de baño?” y que se hizo viral.

“No esperaba esa respuesta del público, en esa foto ni siquiera es un bikini, es un traje de baño completo y le agradezco a todo el público los mensajes tan lindos que me escribieron tanto de mujeres y de hombres”.

La actriz, de 59 años, añade que existe un tabú con la edad de la mujer y que lo más importante es llevarla con dignidad, con buena alimentación, ejercicio y, sobre todo, amor propio.

“El mejor consejo que puedo dar es mantener el peso, ese es mi secreto, sólo me permito subir tres kilos; eso nos ayuda a vernos y sentirnos jóvenes a la edad que sea”.