Marco Antonio Regil le dice adiós a su mamá con emotivo mensaje

El conductor afirmó que aunque hay opciones para mantener la vida de su madre de manera artificial, tanto él como su madre decidieron no hacerlo

Agencias

Ciudad de México.- El conductor mexicano Marco Antonio Regil, quien alcanzó la fama gracias a programas como ‘Atínale al Precio’ y ‘100 mexicanos dijeron’, compartió un desgarrador video a través de su cuenta de Facebook, donde se “despide” de su madre, Irma Sánchez, ya que a pesar de que sigue con vida, se encuentra en fase terminal de Alzheimer.

Regil explicó a sus seguidores que su madre ya no consume alimentos ni toma líquidos, pues su cuerpo ha olvidado como realizar estas funciones básicas.

En las imágenes aparece el presentador con los ojos hinchados y llorosos, y agradece las muestras de cariño de sus fans, quien le mostraron su apoyo después de dar a conocer la triste noticia, informó el periódico Excélsior.

Explicó que la razón por la que quiso compartir con sus seguidores este lamentable momento, es porque juntos comparten el amor por la paz, los animales, los seres humanos, “y yo sé qué también hay mucha gente aquí que ha perdido a su mamá”, dijo.

El conductor afirmó que aunque hay opciones para mantener la vida de su madre de manera artificial, tanto él como su madre decidieron no hacerlo.

Regil comentó que a su mamá le hicieron una prueba por su estado mental, para saber si podía comer, si podía tragar, si podía consumir alimentos, y ahí se llegó a la conclusión de que ya no puede se le va parte a los pulmones. “Entonces hablé con el doctor y me dijo que ya era la etapa final, que así pasaba y que no había nada más que hacer, que solamente había maneras de prolongar su vida de vida de artificial. Yo hablé con ella de esto hace muchos años atrás, y lo hablé con mis hermanos, y estamos de acuerdo en que no tiene sentido hacer cosas así, hay que dejarla ir”.

Marco Antonio también en otra publicación agradeció a su madre por la educación que le dio, por haberlo apoyado en su carrera, y haberle enseñado a trabajar duro.