Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- Un contingente de poco más de 100 personas participaron en la ‘Marcha Ciudadana por el Respeto a México’ este domingo con el fin de rechazar las políticas migratorias que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en contra del pueblo mexicano y por la intención de construir el muro en la frontera que divide a ambos países.

El punto de partida de estos manifestantes, fue en el Forum Cultural Guanajuato a las 11 de la mañana, sin embargo, la espera para que se sumaran más ciudadanos atrasó la protesta.

Marcharon hasta la Plaza Principal, pasaron por el ‘Puente del Amor’ y por la calle Madero gritando consignas de rechazo en contra del presidente norteamericano, al mismo tiempo que invitaban a los peatones del lugar a que se unieran al contingente para defender su nacionalidad ante los insultos del Republicano. Nadie más se unió.

Al frente de la marcha, la bandera mexicana. Los gritos se hacían más fuertes al llegar a la Plaza Principal, donde ya reunidos todos en el asta, cantaron el Himno Nacional y entonaron canciones populares como ‘Cielito Lindo’.

Entre las protesta el “no a la construcción del muro”, fue el que más impacto tuvo en la gente que transitaba en la Plaza Principal.

La puerta de presidencia, esta vez permanecía abierta, los escasos elementos de la policía municipal no bloquearon el paso, y resguardaron el lugar desde una esquina. No era necesario, está vez la protesta no fue en contra del gobierno municipal.