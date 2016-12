El perrito de Carrie Fisher se despide de ella con enternecedoras imágenes



Redacción

LOS ÁNGELES.- Muchos fanáticos sufren la muerte de Carrie Fisher, pero nadie como Gary, su perro. Gary acompañó a la princesa Leia durante los últimos años de su vida, además, estuvo en el hospital con ella. En su cuenta de Twitter se lee su triste mensaje de despedida:

I'll still be waiting for you……. pic.twitter.com/ef461OcqKJ

— Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) December 27, 2016