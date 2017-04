“Malos entendidos” ubican a Apaseo entre los opacos, asegura el alcalde

Confió que esta situación pueda cambiar y mencionó que en la Unidad de Acceso a la Información hasta se contrató a dos abogados para que asesoren a la titular de la unidad

Daniel Moreno

APASEO EL GRANDE, Gto.- Reconoce el presidente municipal de Apaseo el Grande, Gonzalo González Centeno que su municipio es de los menos trasparentes en cuanto a información pública en todo el estado pero justificó que puede ser por malos entendidos.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de Acceso a la información Pública del Estado de Guanajuato, Apaseo el Grande ocupa el cuarto lugar entre los municipios que más niegan información pública a los ciudadanos.

No se oculta nada

González Centeno dijo que de manera personal él nunca ha ordenado ocultar información y esta condición puede deberse a que muchas veces los ciudadanos no especifican con claridad su petición teniendo un resultado negativo.

“Yo tengo conocimiento que a todos se les da respuesta, a veces lo que se requiere no está claro o no lo precisan bien y es necesario dar una segunda contestación…a mí la titular de Acceso a la Información a veces hasta me pide que presione a las áreas para que respondan”.

El alcalde confió que esta situación pueda cambiar y mencionó que en la Unidad de Acceso a la Información hasta se contrató a dos abogados para que asesoren a la titular de la unidad y permitan resolver a favor de los solicitantes lo mejor posible; agregó que pese al señalamiento no han sido multados o sancionados por opacidad.