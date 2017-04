Maduro no ve riesgo de guerra civil por protestas en su contra

Al acusar a la oposición de los hechos de violencia ocurridos en las protestas que comenzaron el 4 de abril, que han dejado 21 muertos, Maduro descartó que haya una guerra civil en el país

Notimex

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy que la revolución bolivariana “jamás” se rendirá al imperio de Estados Unidos ni a la oligarquía venezolana, al tiempo que descartó que el país vaya a guerra civil por las protestas contra su gobierno.

“Después de todo lo que me han hecho, aquí estoy, mandando. El de (Hugo) Chávez es un proyecto histórico que jamás se rendirá”, señaló en su programa de radio y televisión “Domingo con Maduro”.

Al acusar a la oposición de los hechos de violencia ocurridos en las protestas que comenzaron el 4 de abril, que han dejado 21 muertos, Maduro descartó que haya una guerra civil en el país.

“No vamos a ir a una guerra civil, vamos a un proceso popular revolucionario, un nuevo desencadenante histórico que amerita conciencia, el despertar histórico original. O vamos a una paz con revolución o no habrá paz en Venezuela ni en América Latina”, señaló.

Reiteró su acusación de que la oposición tiene un plan golpista y advirtió que el proyecto histórico impulsado por Chávez “jamás se rendirá frente al imperio y la oligarquía (venezolana)”.

“Esta es una fuerza telúrica que no se rendirá. No saben de lo que estamos decididos a hacer, no saben lo que somos capaces de hacer. Después de casi 20 años de revolución estoy dispuesto a emprender un nuevo desencadenante histórico”, dijo.

Asimismo, Maduro responsabilizó al diputado opositor José Guerra por los hechos de violencia que se desataron el jueves en la zona popular de El Valle, en el suroeste de Caracas, donde murieron 11 personas.

Acusó a la oposición de que tuvieran que ser evacuados 54 niños del hospital Materno Infantil de El Valle, por un supuesto ataque de grupos armados, sobre el cual pidió justicia, debido a que “pudo haber ocurrido una tragedia”.

“Hay conciencia en el pueblo para repudiar a la derecha y a las bandas criminales que ejercen el terrorismo. Lo que hicieron en el Materno Infantil el 20 de abril nunca lo habían hecho en Venezuela. ¿Quién defendió el hospital? Los vecinos. ¿Quién contrató a esos malandros (delincuentes) que bajaron con armas? Fue la derecha descocada que busca asaltar el poder, fueron llevados, pagados”, dijo.

“¿Quién hizo eso? ¿Pueden pensar ustedes que así se puede gobernar el país si fuéramos derrocados? Jamás”, recalcó.

“No podrán con nosotros, se consumirán en su odio si no rectifican a tiempo. Al pueblo, mantenerse en la calle, apoyando a los cuerpos de seguridad, con apoyo activo. Cuando se presenten, candelita que se prenda, candelita que se apaga. Hemos identificado a las bandas criminales que han promovido esta violencia. ¿Quién ha llamado a asaltar el poder? ¿Yo? ¿El pueblo? Ha sido la derecha imperial venezolana”, agregó.

Guerra rechazó las acusaciones y denunció que la Guardia Nacional (policía militarizada) acudió a la zona a reprimir una protesta contra el gobierno y al usar gases lacrimógenos, éstos se esparcieron hasta el hospital que tuvo que ser evacuado.

Las manifestaciones contra el gobierno comenzaron el 4 abril, en protesta contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por haber emitido dos sentencias con las que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones legales.