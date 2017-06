Maduro denuncia ataque contra máxima corte venezolana

Presuntamente desde un helicóptero del CICPC, que habría sido secuestrado, se lanzaron dos granadas

AFP/Redacción

VENEZUELA.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este martes que desde un helicóptero policial se lanzaron dos granadas contra la sede del máximo tribunal de justicia en Caracas, lo que consideró un “ataque terrorista”.

“La Fuerza Armada toda la he activado para defender la tranquilidad. Más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han realizado este ataque terrorista”, señaló el mandatario en el palacio presidencial de Miraflores.

Durante un acto de premiación por el Día del Periodista, Maduro reveló que el helicóptero que atacó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pertenece a la policía científica venezolana.

“Había en el TSJ una actividad social, podían haber ocasionado una tragedia. Dispararon contra el TSJ y luego sobrevolaron el Ministerio de Interior y Justicia. Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando”, dijo Maduro, quien no reportó heridos y confirmó que una de las granadas no explotó.

El presidente aseguró que la aeronave era conducida por un hombre que fue piloto de su ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, general retirado que se ha distanciado del gobierno, a quien Maduro vincula con un supuesto plan de golpe de Estado en su contra.

Durante el acto, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, afirmó que la aeronave era pilotada por un “individuo que se alzó en armas contra la República”.

En las redes sociales circularon fotos del helicóptero sobrevolando Caracas con un cartel que decía “350 Libertad”, en referencia al artículo constitucional que establece el desconocimiento de gobiernos que contraríen las garantías democráticas.

En las imágenes se observa a dos tripulantes, uno con el rostro cubierto por una capucha y el otro con la cara destapada.

La prensa local divulgó un video de un hombre que se define como investigador de la policía científica, al que le atribuyen haber sobrevolado el helicóptero y quien afirma que su combate es “contra la tiranía”.

“Les pedimos que nos acompañen en esta fuerza de lucha y salgamos a la calle (…). Nuestra misión es vivir al servicio del pueblo”, expresa el hombre en el video.

Envían mensaje contra Maduro

Oscar Pérez, el hombre que sobrevoló un helicóptero en Caracas durante la tarde de este martes, envió un mensaje para los venezolanos que no están de acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El uniformado aseguró que no pertenece a un grupo político específico.

“Somos una colación entre funcionarios militares, policiales y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal, no pertenecemos a tendencia política o partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas”, aseguró en un video publicado en Instagram.

Aseguró que “este combate” no es con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado, “es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. Es en contra de la tiranía”.

“Salgamos a la calle en Caracas al Fuerte Tiuna y en el interior del país a cada base militar, para que nos reencontremos como hermanos con nuestras fuerzas armadas nacionales y juntos reencontremos a nuestra hermosa venezuela. Estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver al pueblo y asi hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional y es por eso que nos adherimos al artículo 350”, aseveró Pérez.

