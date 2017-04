“Luis Miguel está muy bien”, asegura Rafael Herrerías

El empresario comentó que el cantante se ve distinto porque se cuida y hace ejercicio

El Universal

Ciudad de México .- A sus 47 años, el cantante mexicano Luis Miguel luce un aspecto diferente debido a que se esmera en su cuidado físico, aseguró el empresario taurino Rafael Herrerías.

“Está muy bien, se está cuidando mucho, está haciendo ejercicio aunque él no actuará en la serie (biográfica), sólo la va a presentar”, comentó a la prensa tras acudir a la función de la obra “Hijas de su madre”.

Recordó que hace unos días se vieron para cenar en la casa de unos amigos en el puerto de Acapulco, donde el intérprete de “La incondicional” ya no tiene propiedades.

“Su casa existe, pero la vendió porque ya no estaba contento en Acapulco y las propiedades se venden para que no se deprecien. Ya no tiene propiedades en Acapulco, tenía otros proyectos y contar con una propiedad para venir una vez al año, no es normal”.

Respecto a la demanda que enfrenta de parte de Alejandro Fernández, Herrerías opinó:

“Las cosas son normales, son cosas de trabajo, él está tranquilo. No es Alejandro Fernández quien lo demanda, son las compañías y son cosas de abogados”, apuntó.