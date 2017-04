Luis Gerardo Méndez se convierte en boxeador

El actor trabaja en “Bayoneta”, cinta en la que da vida a un pugilista

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- Nunca, dice Luis Gerardo Méndez, había pegado o había recibido algún golpe, hasta hace unos días, cuando estuvieron a punto de romperle la nariz.

“¡O enderezármela, mejor dicho!”, bromea en un receso de Bayoneta, su nueva película como protagonista.

El actor se encuentra a un costado del ring en la Arena Neza, en ese municipio mexiquense, donde acaba de concluir una pelea de box.

“Nunca me he peleado con nadie, recibí mi primer golpe en esta película, en un entrenamiento donde me descuidé”, relata.

Dirigida por Kyzza Terrazas (El leguaje de los machetes), la cinta gira en torno a Miguel “Bayoneta” Galindez, un pugilista autoexiliado en Finlandia, por razones a develar.

Tras un mes rodando en el pais europeo, la producción se trasladó a México para hacer lo propio con las peleas y los entrenamientos del personaje.

“Las últimas tres semanas, antes de filmar las peleas, fueron vivir como un boxeador, despertar y correr seis kilómetros, desayunar y dormir una siesta; entrenar box, comer y dormir otra siesta y hacer pesas”, relata el actor de Nosotros los nobles y Club de cuervos.

Bayoneta será estrenada en 2018 bajo el sello de Cinépolis Distribución.