Ludovicenses piden consulta para evitar que se instale Chemours

SAN LUIS DE LA PAZ, Gto.- Ciudadanos integrantes del Frente Unido Ludovicense por un Ambiente Sano, se presentaron en sesión de Ayuntamiento para exigir a regidores y presidente se le dé tramite a una consulta ciudadana sobre el tema de Chemours, productora de cianuro de sodio y que además se tenga una respuesta anticipada a una solicitud de cambio de uso de suelo.

Juan Pablo Martínez, uno de los integrantes de Frente Unido, leyó un documento en el que pidieron a los ediles y presidente se dé cumplimiento al compromiso que acordó el Ayuntamiento en agosto de hacer una consulta independiente de la que está haciendo la Semarnat, ya que consideraron que la empresa sigue con la intención de instalarse en el Municipio.

Pues mencionaron que en la gaceta dela Semarnat aún está el trámite de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de la empresa con el número 11GU201610071.

Anteriormente todos los regidores ya habían manifestado su rechazo a la llegada de la empresa y afirmaron que hasta el momento no existe en Desarrollo Urbano la solicitud del cambio de uso de suelo.

Al final el Cabildo optó por bajar la propuesta a la Comisión de Ecología para análisis y luego emitir una respuesta de manera oficial.

El 5 de este mes en entrevista con El Universal, Luis Rebollar, presidente saliente de The Chemours Company afirmó que la empresa busca un sitio para instalar una planta de cianuro de sodio para la industria minera en México, donde puede invertir entre 140 y 150 millones de dólares. Enfatizó dijo que les gustaría establecerse en el Bajío, especialmente en Guanajuato, debido a que su ubicación geográfica lo posiciona cerca de las zonas de mayor producción minera en el país.

Al otro día el gobernador Miguel Márquez atribuyó al miedo de los ciudadanos y al mal manejo de la información el hecho de que la instalación de la empresa no se concrete en la entidad. Insistió en que esta compañía tiene incluso la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al comprobar que este cianuro no es dañino para el medio ambiente ni para la gente.

El delegado de la Semanart, Israel Cabrera Barrón, informó que los resultados de la consulta pública que se hizo en San Luis de la Paz, se tendrán hasta marzo del 2017. Explicó que los resultados técnicos de esta consulta son los que definirán si esta empresa se instala o no.