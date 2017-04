Lucero prefiere ser global que exclusiva

Aunque considera positivo el apoyo de una televisora, ahora elige lo que le interesa

El Universal

Ciudad de México .- Han pasado casi cuatro años desde que Lucero dejó Televisa; en este tiempo , dice, ha aprendido que es la mejor manera en la que puede ser creativamente libre y hacer lo que desee con su carrera, como el disco que está lanzando con música de banda.

La cantante, quien está promocionando su álbum Enamorada, confesó que no desea sentirse atada, por lo que, tras dejar Televisa, no ha querido ser exclusiva de ninguna otra empresa (a excepción de su disquera).

“Está increíble que una gran empresa te apoye, pero no se puede depender sólo de eso, sobre todo si quieres ser más global. Si yo fuera exclusiva de una televisora no podría hacer la telenovela que estoy haciendo en Brasil, con ellos no tengo exclusividad, en Brasil sacaré un nuevo disco en portugués. Limitarse a una empresa no me gusta, tengo una exclusividad con Universal Music pero de ahí en fuera estoy libre de hacer cosas en distintas empresas”.

La intérprete de “Electricidad” dice estar orgullosa de que su disco esté funcionando sin una gran televisora detrás de ella.

“Enamorada con banda” va bien y eso no se debe a que sea exclusiva de una televisora y eso me entusiasma mucho, a veces depender de una empresa te limita y a mí me gusta más como ser libre, hacer equipo con diversas personas y donde hay una buena oportunidad. No sé hoy en día qué tan importante es tener una empresa televisiva detrás para ser exitoso en la música, veo a grandes cantantes que son muy exitosos y no tienen exclusividad con ninguna televisora, como Alejandro Fernández o Shakira”.

Esa libertad con la que ahora cuenta Lucero, asegura, es la que le ha permitido a la artista probar suerte en géneros que antes no había intentado, como el regional mexicano.

En Enamorada con banda, la cantante se dio el gusto de recopilar temas de Joan Manuel Serrat, Joan Sebastian y Juan Gabriel, y su primer corte promocioanl es “Hasta que amanezca”.

La cantante agregó que vive un momento de felicidad, y que por eso a veces la gente la crítica.