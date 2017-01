Lucen a lo grande sus obras en el MIQ

Las obras recuerdan los entes femeninos de la antigua Grecia

Manuel Carrillo

GUANAJUATO, Gto.- El cataclismo, la locura, el caos, son recordados con cuerpos sensuales y delicados de féminas con piel aterciopelada en los óleos de Germán Valles, que se exhiben en el Museo Iconográfico.

Las obras recuerdan los entes femeninos de la antigua Grecia que representan la perversión sexual, el asesinato, la corrupción y la vanidad. Megera, Tisífone, Alecto y Medusa están representadas fielmente en la obra del artista proveniente de Durango.

“Germán Valles, Tentado por Las Furias”, se llama la muestra, y es que, según comenta el autor, “como cualquier ser humano, en muchas ocasiones he sido tentado por esas furias internas; me he dejado llevar por el encanto de estas criaturas”.