Su decisión de dejar el PVEM y ser edil independiente se da, por falta de comunicación con el Comité Directivo Estatal

Cuca Domínguez

Salamanca, Gto .- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se quedó sin representación en el Ayuntamiento, en sesión del cabildo la regidora Lourdes Moreno Padilla, anunció que dejaba su partido y ahora será regidora independiente. En el mes de abril pasado el regidor Guillermo Lamadrid Álvarez, también renunció a su partido.

Así este organismo político se ha quedado sin representantes pese a que en las pasadas elecciones con Rogelio Gutiérrez como candidato para alcalde logró dos puestos en el Ayuntamiento.

Al final de la sesión de cabildo Lourdes Moreno, informó que la su decisión de dejar el PVEM y ser edil independiente se da, “por falta de comunicación con el Comité Directivo Estatal, y no le veo ningún caso, sino soy tomada en cuenta por el partido”, luego de que agregó que además tampoco tiene comunicación con la dirigencia local.

Moreno Padilla, dijo desconocer por qué el estatal no tiene comunicación con ella, “básicamente se cortó la comunicación…” Pero seguirá integrada en las comisiones del Ayuntamiento y trabajará por la ciudadanía, pero deslindándome del PVEM, ahora solo resta seguir trabajando en cualquier tema no solo el ambiental”.

Sobre la si su renuncia se originó por la campaña de espectaculares donde se invita a que no se pase por Salamanca por estar contaminada, dijo que no, “era un decisión que tenía tomada, solo estaba esperando comunicarla en sesión de cabildo”.

Y de la campaña, dijo, “no me agradan, no me parecen prudentes porque afectan a los empresarios, al turismo y a la economía de Salamanca, pero respeto”, aseguró al mismo tiempo que agregó que se mantendrá como regidora independiente”, concluyó.