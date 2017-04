Casi se triplicó la autorización en los últimos 20 años

Manuel Arriaga

PÉNJAMO-ABASOLO, Gto.- La región hidrológica administrativa ‘Lerma-Santiago-Pacífico’ de la que forma parte el acuífero Pénjamo-Abasolo registra anualmente un déficit de 125 millones de metros cúbicos de agua. Sus explotaciones son de 350 millones de metros cúbicos mientras que las recargas apenas alcanzan los 225 millones de metros cúbicos. Aun así, la Comisión Nacional del Agua sigue permitiendo la perforación de nuevos pozos, en los últimos 20 años casi se triplicó el número de pozos existentes en la zona.

Así se establece en el estudio ‘Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Pénjamo-Abasolo’ publicado en abril de 2016 por la Comisión Nacional del Agua, del cual correo tiene copia.

Debido a la severa explotación de los aprovechamientos de agua subterránea enclavados en la zona de Pénjamo-Abasolo, los niveles del agua han descendido paulatinamente a través del tiempo, lo que ha motivado que los pozos se profundicen cada vez más y sus diámetros se agranden, con la intención de reponer los caudales de agua perdidos, ya que los niveles de bombeo están cada vez más profundos en forma acelerada, y, como consecuencia, los costos de bombeo han sido incrementados.

En la década de los años 70’s, los pozos enclavados en el acuífero tenían profundidades no mayores de 120 metros. Aunque en esa época ya había comenzado la sobreexplotación y el abatimiento de los niveles era rutinario, se estableció una veda para la perforación de nuevos aprovechamientos.

Treinta años después, muchos de esos pozos han sido repuestos por otros, pero con profundidades de perforación superiores a los 200 m, ya que el nivel estático se encuentra entre los 60 y 100 m por debajo de la superficie del terreno, lo que ha obligado a los usuarios del agua subterránea a explotar unidades geológicas más profundas, como son las lavas riolíticas de buen potencial geohidrológico.

No obstante, en el área que rodea la población de Numarán, las condiciones geohidrológicas difieren un poco a las del resto de la zona, ya que recibe una recarga extra de agua que es utilizada para riego, que proviene del río Lerma, por lo que sus niveles han permanecido casi sin cambios a los de hace 40 años, con profundidades al nivel estático de 2 a 20 metros.

Para finales de 1981, existían en la zona 1605 aprovechamientos del agua subterránea, de los cuales, mil 419 estaban activos y extraían un volumen anual de 333 Mm3 /año. Y para 1998, se censaron 2 mil 926 captaciones, de las que 2 mil 519 estaban activas. En su conjunto obtenían 721 Mm3 por extracción.

Campesinos saben, pero…

Pese a que el acuífero Pénjamo-Abasolo sufre una sobreexplotación por 125 millones de metros cúbicos, lo que ocasiona que anualmente los pozos tengan que ser perforados a mayor profundidad para seguir extrayendo agua, los campesinos aseguraron que no se puede detener la producción agrícola y ganadera de la que dependen miles de familias en el suroeste de Guanajuato, por lo que, tampoco se frenará la extracción de aguas subterráneas. Aseguraron que una alternativa puede ser el aumento de los apoyos del gobierno estatal o federal para tecnificar el campo “de una vez por todas” y ser más eficientes en el uso del vital líquido.

Jorge Gómez, campesino de Pénjamo cuyas tierras sólo producen con sistema de riego, aseguró que para los agricultores y ganaderos la situación de rentabilidad en las actividades rurales se ha visto mermada por el aumento del costo de los combustibles y la electricidad, sin embargo, destacó que no pueden dejar de trabajar en el campo pese a los pocos rendimientos.

“Sabemos que es mucha el agua que se extrae para mantener la agricultura y ganadería, pero qué podemos hacer, no podemos dejar a nuestras familias sin comer, no podemos dejar de sembrar, no podemos dejar que nuestros animales se mueran de sed”, aseguró el productor.