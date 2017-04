Los candidatos del ‘Ame’

Santiago Baños, Pavel Pardo y Antonio Carlos Santos los nombres que suenan en Coapa para tomar el lugar de Peláez

SUN

CDMX.- Tras la salida de Ricardo Peláez de la presidencia deportiva del Club América, los nombres de candidatos para llegar al conjunto azulcrema empiezan a rondar en Coapa. Son tres los principales candidatos en el seno azulcrema: Santiago Baños, Pavel Pardo y Antonio Carlos Santos.

Baños parece ser quien va adelante en la carrera. El actual director de Selecciones Nacionales es bien visto en Coapa, después de su paso como auxiliar del director técnico Miguel Herrera, quien según rumores también se espera llegue al club en los próximos meses.

Ambos se volverían a encontrar en el equipo que fueron campeones en el Clausura 2013, con la única diferencia que Baños sería ahora el que esté a cargo por encima del mismo ‘Piojo’.

Baños llegaría al conjunto de Coapa después de cumplir con los compromisos de la selección nacional en junio, cuando el tricolor dispute los juegos de eliminatoria mundialista previo a la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Pardo, el ex jugador del América que se convirtió en in ícono del cuadro azulcrema, es otra de las personas que pasa por la mente de los altos mandos en Coapa. Parte como uno de los candidatos por su trayectoria como americanista, además que la preparación y las ideas que obtuvo en Alemania, no pasarían desapercibidas en el cuadro capitalino al analizar el perfil del mundialista mexicano en Alemania 2006.

Por último, Santos. El histórico del América siempre ha manifestado su intención de ocupar un cargo dentro del club al que a su parecer “es un equipo grande manejado por gente chica”. El brasileño no perdería la oportunidad de poder entrar a Coapa, y aunque no suene como el favorito, no podría descartarse a una figura tan querida por la afición del cuadro americanista.