Locatarios dicen no a rehabilitación

Guzmán Camarena enfatiza que no hay vuelta atrás: las obras se realizarán, asegura

Luis Telles

URIANGATO, Gto.- Mientras el alcalde, Carlos Guzmán Camarena, precisó que no hay marcha atrás con la obra de rehabilitación de las banquetas del bulevar Leovino Zavala, acceso principal del municipio y zona comercial, los locatarios dijeron que mantendrán una oposición seria y acudirán con el gobernador del estado, para que los 26 millones de pesos que pretenden invertir en la rehabilitación, se destine a otras obras de verdadera necesidad para los uriangatenses.

“No podemos estar cerrados, ni una semana ni quince días, estamos dispuestos a todo para evitar nos cierren los locales, por las obras. Vamos a armas un movimiento social fuerte, pacífico y de diálogo, porque el gobierno no nos apoyó, ni nos ha apoyado para salir adelante” Comerciantes

“Nos oponemos a que levanten banquetas, porque necesitamos que los locales estén abiertos para poder subsistir, todos vamos al día, no tenemos una bolsa de dinero para cerrar e irnos de vacaciones, mientras trabajan” señalaron comerciantes y locatarios de la Leovino Zavala.

Agregaron que además los tiempos no son adecuados, ya que las lluvias están encima y faltan semanas para que se llegue la temporada alta y enfrentan varios pendientes; pago de trabajadores, luz, agua, rentas, créditos que siguen sus curso, pero principalmente el sacar para mantener a sus familias.

El alcalde, Carlos Guzmán Camarena, destacó que van a convencer a quien tengan que convencer para que se realice la obra. Dijo que para poder atender todas las inquietudes de los comerciantes, se estableció una mesa de trabajo, donde está presente la Secretaría de Gobierno del Estado, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y Secretaría de Turismo.

Finalmente dijo que en la obra no hay vuelta atrás, porque no puede decirle al gobernador que no quieren el dinero. Y asegura. “La inversión es la inversión, la obra es la obra, además no todo mundo está en contra, el 70% ya aprobó la obra con su firma”.