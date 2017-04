El padre del joven que causó la muerte de tres personas asegura que su hijo se acaba de casar y que posiblemente fue una imprudencia y no intencional

Guillermo Villegas

LEÓN, Gto.- Guadalupe Cruz Pacheco padre de conductor de la camioneta que chocó contra un auto en la colonia Azteca, el pasado domingo y donde murieron tres personas, pidió perdón a nombre de su hijo a familiares de las víctimas. Asegura que son personas de trabajo, que su hijo no estaba alcoholizado que había asistido a comer con su esposa a Centro Max.

Con la voz cortada Guadalupe Cruz respondió al preguntar qué les diría a familiares de las víctimas: “lo sentimos mucho, perdonen a mi hijo yo les aseguro que no fue intencional, fue una imprudencia posiblemente, mi hijo se acaba de casar también tiene familia. Yo sé que eso ya no se puede reparar desgraciadamente, no hay palabras. Que lo perdonen, que nos perdonen, no fue intencional somos de trabajo”.

El señor Guadalupe fue entrevistado al salir de la audiencia en el juzgado segundo de oralidad ayer por la tarde.

Guadalupe Cruz casi lloraba al pedir perdón por el accidente que tuvo su hijo: “si mi hijo no se pasó el alto, que nos perdonen, solo queremos las cosas claras, en el video no se ve el semáforo en rojo. Y si mi hijo se pasó el semáforo en rojo y cometió el error, lo apoyaremos como familia pero que responda por su falta”.