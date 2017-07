Lluvias causan volcadura

El vehículo esparció la mercancía que llevaba lo que entorpeció el tráfico vehícular

Yordi Buclón

SAN FELIPE, Gto.- A eso de las 09:00 horas de la mañana del martes se registró un accidente tipo volcadura sobre la carretera federal San Felipe – Dolores Hidalgo, donde los tripulantes del vehículo resultaran ilesos.

Los hechos ocurrieron cerca del crucero que comunica a la comunidad El Pescado en los límites con el territorio de Dolores Hidalgo, cuando una camioneta de tres toneladas que transportaba abarrotes se impactó contra la valla de contención para luego perder el control del vehículo y volcar en una curva a cusa de la lluvia que se registró durante la mañana en dicho tramo carretero.

Tras el percance, la caja de la unidad se abrió y tiró la mercancía sobre el asfalto y otra parte en la terracería, por lo que se entorpeció el tráfico vehicular por unos momentos.

Así mismo el percance no pasó a mayores debido a que los tripulantes no presentaron lesiones de gravedad, sin embargo, una ambulancia de Protección Civil acudió al lugar para auxiliar a José Rodríguez Zamora de 43 años y a José Heriberto Diosdado Ramírez de 36 años de edad quienes cuentan con su domicilio en la ciudad de Irapuato, mismo que no ameritaron ser trasladados a urgencias al no presentar lesiones de gravedad.