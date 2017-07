Lleva sus cortos por el mundo

1 de 4

El cineasta no sólo plasma si arte en el séptimo arte, sino también busca conquistar las redes con una serie creada en Guanajuato capital

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Víctor Manuel Vázquez, productor de cortometrajes y una serie en YouTube comentó que dos de sus trabajos se encuentran seleccionados en Festivales de Cine, uno en Pachuca Hidalgo y el otro en Girona, España

Mencionó que este año el cortometraje que lleva por nombre ‘Te disculpo’ fue seleccionado en el Festival de Pachuca, que se realizó la semana pasada, dicho filme es un triller, relata la historia de una modelo que tiene diferencias con su pareja y éste la ataca con un cuchillo y aunque no ganó, dicha selección le causó gran emoción.

En un festival de cine en Girona España esta seleccionado el corto titulado ‘¿Juan Preciado Esta Muerto?’ la cual tiene relación en cuanto al contexto con la novela del escritor Juan Rulfo.

Contó que el año pasado hubo un festival de cine-minuto en la FENAL para promover la lectura y Víctor Manuel escribió el guión para participar en dicho certamen sin embargo no alcanzó a filmar el corto porque pretendía que el escenario fuera en la biblioteca Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato pero no fue posible realizarlo ahí por lo que por lo que se retrasó la cinta pero este año en el festival ya no salió esa categoría por lo que decidió mandarlo a otros festivales.

“Me quede con ese corto de cineminuto, porque este año ya no salió la categoría, pero tengo plataformas y lo empecé a mandar a otros certámenes y quedó en Girona, España, es complicado buscar un mercado para este tipo de cortos pero quedó allá” dijo.

Dijo que el festival sólo es de proyección porque no existe un premio como tal, sin embargo se siente muy emocionado porque su trabajo haya sido seleccionado en aquel país pues eso implica de alguna manera reconocimiento entre los que realizan algo similar a él.