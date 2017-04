Llegó la hora de la muerte y resurrección de Dr. Who

Hoy inicia la décima temporada de una de las series más longevas de televisión internacional

CDMX.- La décima temporada de Doctor Who tiene varias cosas de las que hablar. Desde el hecho de que esta es la primera vez que un asistente del Time Lord es gay, hasta el hecho de que es la última temporada de Peter Capaldi y Steven Moffat.

Algunos medios ingleses explican que la salida del productor (Moffat) se debe a la caída de rating que ha tenido la emisión en las últimas temporadas.

Mientras que en el caso de Capaldi la razón es más de corte personal.

“Lo he dejado mientras todavía lo disfruto”, dijo en la BBC1 durante una entrevista con Graham Norton Show. “Probablemente tres años es suficiente, porque la gente es aniquilada por ese tiempo”, dijo en referencia a que otros actores han tenido mucho más tiempo el papel.

“Doctor Who es un gran trabajo pero es una fábrica de televisión con tantos episodios y me preocuparía que no haría mi mejor trabajo con el mismo vigor y diversión”, agregó el actor al periódico The Guardian.

La interpretación de Capaldi como Time Lord ha sido una de las más queridas por los fans y de las más aclamadas por la crítica, siendo su actuación en la novena temporada una de las que obtuvo mejores comentarios. Su discurso contra la guerra en The Zygon Inversion, y su aparición en solitario en Heaven Sent, han sido calificadas como una de las mejores actuaciones de cualquiera en el papel de Doctor.

Ha sido el mismo Capaldi quien confirmó que ya grabó la muerte de su personaje, sin embargo, no dijo quién será su sucesor. Será este domingo a las 22:00 horas a través de Syfy que se podrá ver el inicio de la décima temporada de una de las series más longevas de televisión internacional.

RECUENTO

Los actores que han encarnado al Dr. en la serie:

* Primer Dr. William Hartnell

* Segundo Dr. Patrick Troughton

* Tercer Dr. Jon Pertwee

* Cuarto Dr. Tom Baker

* Quinto Dr. Peter Davison

* Sexto Dr. Colin Baker

* Séptimo Dr. Sylvester McCoy

* Octavo Dr. Paul McGann

* Noveno Dr. Christopher Eccleston

* Décimo Dr. David Tennant

* Undécimo Dr. Matt Smith

* Duodécimo Dr. Peter Capaldi

* Dr. Guerrero. John Hurt