Llega a Acámbaro otro deportado

Fue una multa de tránsito, lo que ocasionó que lo regresaran a su tierra

Onofre Lujano

ACÁMBARO, Gto.- Raúl Jiménez es otro de los acambarenses que fueron deportados de Estados Unidos. Él manifiesta que sí quiere quedarse en Acámbaro.

“Ahora mi ilusión es tener un taller mecánico, y gracias a Susana Guerra Vallejo, me van a apoyar para tener mi taller en mi comunidad La Soledad. No pienso regresar a los Estados Unidos y menos como ilegal” Raúl Jiménez, Migrante

El migrante, originario de la comunidad La Soledad, se reunió con el alcalde Gerardo Javier Alcántar Saucedo y Susana Guerra Vallejo, externó que su deseo ahora es quedarse en Acámbaro.

Asegura que le ha ofrecido el gobierno del estado y el Municipio apoyo para que pueda tener un negocio y menciona que le gustaría un taller.

“Me están recibiendo muy bien en Acámbaro, después de 22 años en los Estados Unidos, mi intención es quedarme y salir adelante, nunca me hubiera esperado todo el apoyo que estoy recibiendo”.

“Hoy cumplo ocho días de que me deportaron y fue por una infracción de tránsito y Migración tomó el caso y automáticamente me deportaron. Para agilizar el caso, decidí firmar mi deportación voluntaria, la cual en ocho días ya estaba tramitada. Gracias a Dios no tengo familia en los Estados Unidos, porque hubiera sido peor el problema, mi familia la tengo en México y todos me recibieron bien, lo único que ando buscando es adaptarme después de 22 años”, asegura.

Ya no quiere regresar a los Estados Unidos, “porque como está la situación de estarse cuidando de la Policía y Migración vive uno con estrés. Y puede tener uno más dinero, pero no la felicidad.

Recordó que en 1995, estudiaba la secundaria en Irámuco, pero la pobreza lo obligó a irse a los Estados Unidos, “empecé trabajando de lavaplatos, jardinería y me acomodé en Atlanta, Georgia, por quince años donde vivía bien, ganaba buen dinero. Pero es un lugar donde más apoyan a Trump, y con la deportación se perdió lo poco que había hecho”.

Migración lo trató muy mal, “nos tienen esposados mucho tiempo, no dejan hacer llamadas, estuve incomunicado y busqué al consulado quien es quien nos apoya. Me deportaron por Reynosa, Tamaulipas, y otra vez por Matamoros, en México”.

Susana Guerra Vallejo, dijo que acordó con el presidente municipal Gerardo Javier Alcántar Saucedo, apoyarlo con documentos que requiera para estar en Acámbaro. Alcántar Saucedo, dijo que tienen que hacer las modificaciones necesarias del presupuesto para afrontar esta situación, “sabemos que varios migrantes están en esta situación”.