Llaman a ciudadanía a no alarmarse ante desabasto de gasolina

El representante de la Organización Petrolera del Bajío garantizó que en un lapso menor a las 48 horas habrá combustible suficiente

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.-El representante de la Organización Petrolera del Bajío S.A.P.I. de C.V., Ángel Díaz llamó a la ciudadanía a ser paciente y a no alarmarse por el problema del desabasto de gasolina que hay en León, pues hay suficiente combustible para atender la demanda que hay en este municipio.

Garantizó que todas las gasolineras tendrán, en un lapso menor a las 48 horas el abasto suficiente para nutrir, con los tres combustibles en el mercado, (Gasolina Magna, Preminum y Diesel) a los vehículos de la ciudad zapatera.

“Ya hay una operación normal por parte de Pemex, está sacando combustible, hay de los tres productos, salen constantemente pipas, se trabaja en los tres turnos, y se está llegando el combustible a cada una de las estaciones de servicio poco. Es importante que la ciudadanía sepa que no hay escasez de combustible, no hay una cifra oficial de un incremento de intereses para enero, no hay absolutamente nada y son rumores, para que esté tranquila”, aseveró.

Ángel Díaz explicó que mientras Petróleos Mexicanos está abasteciendo las estaciones de servicio, actualmente hay una medida que permite que exista balance en todas las gasolineras, misma que consiste en que el usuario tenga un tope no mayor a los 400 pesos para llenar los tanques de sus vehículos.

A manera de ejemplo, expuso que en las gasolineras que se surten con 20 mil litros de este combustible, normalmente duraba alrededor de dos días,y ahora solo duran horas por la emergencia que se ha presentado, de ahí la importancia de equilibrar el abasto.