Llama obispo a construir ‘una sociedad de paz’

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, llamó a los fieles católicos a que en este 2017 se construya una sociedad de paz contra la violencia y la delincuencia pero también, por ser año electoral, pidió que los ciudadanos hagan conciencia política y social y no votar por inercia.

Luego de que encabezará la primera misa del 2017, Castillo Plascencia mencionó que este nuevo año debe ser “una oportunidad de ser mejores y hacer mejor nuestra patria”.

Al ser un año preelectoral, consideró que los partidos políticos y los aspirantes a algún cargo público deben ser honestos y presentar propuestas y programas que beneficien a la ciudadanía, dado que son los propios ciudadanos quiénes pagan impuestos para tener mejores condiciones de vida.

“Muchas veces hay intereses sórdidos en la busca del poder, a los partidos hay que pedirles honestidad para el pueblo que ya gasta bastante en ellos y honestidad en hacer una contienda limpia, de respeto que ponga bases para una sociedad que se respeta. Que los puestos sean para servir, orientar las contribuciones que cada ciudadano pone y hacer crecer la patria en todo sentido”.

Pero precisó que no sólo los partidos políticos y los aspirantes a cargos públicos sino también los ciudadanos, deben realizar un análisis profundo y conciencia para elegir al mejor gobernante,

“Seamos críticos y hay que exigir buenos programas, analizar a los contendientes, conociéndolos bien podemos hacer una buena elección y no lloremos después como mujeres lo que no defendemos como hombres, es muy fácil decir no voto, es muy fácil decir me conviene éste, y no pensar en el bien común y después ahí estamos llorando”.

Agregó que “Entre las dificultades que existen en nuestra patria, veamos deberás quién puede asumir ese cargo, quién puede orientar hacia lo mejor y que no nos hunda más en la pobreza. Es es un buen momento en el que el pueblo debe ponerse las pilas, no vamos a votar por inercia”.