Llama “Ilegítimo y espurio”, ex diputada al dirigente del PRI, Alejandro Soto Látigo

Cuca Domínguez

Salamanca, Gto .- “Ilegítimo y espurio”, llama la ex diputada y exregidora Alicia Muñoz Olivares al actual dirigente del PRI, Alejandro Soto Látigo, luego de que la priísta Ana María Robles Razo, dio a conocer que promovió una impugnación debido a que el actual dirigente no puede ocupar el cargo que tiene porque fue candidato a regidor propietario por el partido Social Demócrata (PSD), en el 2009.

El coordinador de la fracción del PRI en el Ayuntamiento, Armando Vázquez Rivera, dijo que esta fue una designación que no es legal y que se tiene que reponer el proceso y nombrar a alguien que no violente los estatutos.

En su calidad de militantes y simpatizante, Robles Razo, presentó ante la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, y con copia para la Comisión Nacional, presentó juicio para la protección de los derechos partidarios, en contra de Santiago García López, por las inconsistencias de nombrar a Alejandro Soto Látigo y Ana Piña López, como presidente y secretario general del CDM del PRI.

Robles Razo, destacó que el Presidente del CDE del PRI, viola flagrantemente los estatutos al otorgar un nombramiento espurio de delegado con funciones de presidente a Soto Látigo, luego de que en el proceso electoral del 2009 participó como candidato del partido Social Demócrata.

Por su Santiago García López vulnera los estatutos del partido, en su artículo 156, que semana no debe haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido político… Más aún ser electo de acuerdo a lo establecido en los estatutos y en la convocatoria respectiva.

Por lo que solicita que se declare la ilegalidad de los hechos y actos impugnados, y como consecuencia se declaren nulos los nombramientos otorgados a Alejandro Soto y Ana Rosa Piña, que proceso que debe concluir en menos de un mes, concluyó la inconforme.

Armando Vázquez Rivera, coordinador de la fracción del PRI en el Ayuntamiento, dijo que “Alejandro Soto es un cartucho quemado, viene de otros partidos políticos y aquí no puede ser dirigente. La militancia debe decidir quién se queda en el partido, quien puede ser candidato para el 2018, si se llegue en estas condiciones en las próximas elecciones perderemos todos, ni el trabajo de alguno lo podrá levantar.

El estatal está muy mal en las decisiones que está tomando de dedo, sabemos que no es un militante de tiempo; es un militante de 3 años a la fecha”, concluyó.

Por su parte Alicia Muñoz Olivares, dijo que no se debe olvidar que el PRI tiene una base de militantes, un consejo político, lo que son organizaciones adherentes, pero el hecho de que sectores y organizaciones lo apoyen, no quiere decir que represente a todos militantes.

El procedimiento para designarlo está en contra de los estatutos, no hubo una convocatoria, la persona que designaron no reúnen los requisitos que marca el estatuto y por consecuencia el actual de esa dirigencia ilegitima y espuria, no tendrá validez, será ilegítimo y lo que no se quiere es arriesgar que los demás partidos vean estas ilegalidades y nos pongan a los militantes en un estado de indefensión, por lo que estén frente al partido, de manera espuria, nos afecte como militantes.

“Todo lo que realice de aquí en adelante es ilegítimo y los priistas merecemos un respeto, que seamos convocados. Quien dice ser un dirigente debe saber las formas de convocar, los estatutos marcan las vías de comunicación y ni el estatal, ni el municipal han querido comunicarse con los priistas”.

Finalmente dijo que no son pocos los militantes inconformes, se sumarán muchos más que no están de acuerdo con esta designación ilegal.