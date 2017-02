Llama Eminem “perra” a Donald Trump

El rapero está de regreso con el tema “No favors”, una colaboración para el nuevo disco de Big Sean

SUN

CDMX.- La estrella del rap Eminem está de vuelta con “No favors”, donde arremete contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le llama “bitch” (perra).

Además, también amenaza con hacer que la marca del magnate se hunda. “Trump’s a bitch/I’ll make his whole brand go under (yeah)”, canta con notoria agresividad.

El tema forma parte del nuevo disco de su colega Big Sean, titulado I decided. Ambos raperos, originarios de Detroit, recuerdan en los versos sus orígenes humildes y enfatizan que no necesitan de favores para llegar a la cima.

Pero Eminem reserva sus líneas más ácidas para Ann Coulter, columnista estadounidense ultraconservadora. A la también abogada, que niega la veracidad de la evolución biológica, le dedica unos violentos versos, que incluyen arrollarla y abusar de ella. Coulter ha apoyado a Trump desde su campaña por la presidencia.

En 2016, precisamente durante la carrera del entonces candidato republicano por la titularidad del gobierno estadounidense, Eminem lanzó “Campaign Speech”, donde critica a los seguidores del multimillonario.

A menudo, las canciones del rapero generan polémica por su referencia despectiva hacia las mujeres y los homosexuales.