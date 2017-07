Ligados al PAN, fuera de proceso anticorrupción

Ricardo Alaniz, exalcalde leonés, y el esposo de la diputada Elvira Paniagua, quedan sin posibilidades

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Ricardo Alaniz Posada, exalcalde de León, y Jesús Cárdenas Nieto, esposo de la legisladora panista Elvira Paniagua, quedaron fuera del proceso realizado para integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, luego de las entrevistas realizadas ayer por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local.

Entre los 29 aspirantes iniciales, hubo también dos personas cuestionadas por su desempeño al ejercer cargos públicos, antes de que finalmente se aceptara a 17, entre las cuales la Legislatura local decidirá el próximo lunes, en periodo extraordinario, a los nueve integrantes de la comisión seleccionadora.

El primer entrevistado fue precisamente Jesús Cárdenas Nieto, esposo de la diputada local panista Elvira Paniagua Rodríguez, a quien el priista Jorge de la Cruz Nieto preguntó: “Que sea usted cónyuge de alguna diputada panista no rompe y no es una burla de alguna manera a la convocatoria al establecer y pretender que los integrantes no tuvieran ningún tipo de sesgo político?”.

“La propia reforma no limita. Yo puedo pertenecer a un partido político o un sindicato, porque si no, se estaría violando el artículo 9 (de la Constitución federal), que es la libertad de asociación”, argumentó Cárdenas, y en entrevista posterior señaló que “yo no veo problema, si alguien quiere ver problema…”, y dijo que quien lo propuso fue el Colegio Humanista de Celaya.

Al respecto, la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que no pueden excluir a nadie por su militancia, ya que existe el derecho constitucional de tenerla y “sería un tanto violatorio de su libertad que se les dieron en los lineamientos; él cumplió con todos los requisitos, pero debe haber un compromiso ético”.

Pasan dos cuestionados

Otro candidato fue el exsubprocurador de Justicia en León, Demetrio Valadez Martínez, quien según el periódico ‘El Universal’ del 28 de enero de 2010 tuvo que renunciar en medio de una crisis por acusaciones de tortura infligida a una mujer de 22 años que abortó y sin que estuviera resuelta una investigación sobre un agente acusado de violar a una joven durante un interrogatorio.

Interrogado sobre el asunto, contestó que las razones de su renuncia fueron personales y profesionales y no por alguna denuncia. Fue aceptado entre los finalistas.

También se aprobó el expediente de María Esther Santos de Anda, presidenta del Comité Anticorrupción de León y quien acompañó a la priista Bárbara Botello en un viaje a Las Vegas que provocó un escándalo entre la opinión pública por los gastos realizados, a lo que la entonces alcaldesa respondió: “Tengo para eso y más”.

Las entrevistas

A todos, se hicieron las mismas preguntas: ¿Qué perfiles o características seleccionaría para los candidatos? ¿Qué mecanismos de evaluación o registros propondría para seleccionar a los integrantes del Comité? Y ¿qué conocimientos o experiencia tiene en el combate a la corrupción? Por lo menos la mitad respondieron que lo principal sería la honestidad de los interesados, porque los documentos no acreditan esa cualidad. Y otra buena parte dijo que haría uso de la tecnología.

La diputada Libia Denisse informó al final que de los 35 inscritos sólo se presentaron29, de los cuales 17 cumplieron con los requisitos.

Tampoco militares Entre los aspirantes, hubo dos de formación militar: José Angel García Rodríguez, quien trabajó en la Fuerza Área Mexicana, opinó sobre los perfiles que deberán tener los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que “no es necesario tantos documentos de estudios, sino buscar personas éticas y con honorabilidad”. Por su lado, Serapio Vargas Navarro, egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, mencionó haber hallado “cosas no correctas, como que el juez que emite sentencias es el mismo que vigila que se cumplan en el nuevo Sistema de Justicia Oral”. Ninguno fue aceptado.

RECUENTO

Los 17 finalistas

1.- Héctor Fabián Gutiérrez Rangel

2.- Ma. Esther Santos de Anda

3.- Dulce María Guadalupe Moreno Cuéllar

4.- -Guillermo Echeverría Cárdenas

5.- Luis Enrique Hernández Godoy

6.- Sergio Hernández Caballero

7.- Mariela del Carmen Huerta Guerrero

8.- José Demetrio Valadez Martínez

9.- Germán Rodríguez Lule

10.- Enrique Eduardo Durán Córdova

11.- Carlos Vinicio Barragán Vélez

12.- Gonzalo Hernández Hernández

13.- José Antonio Morfín Villalpando

14.- Salvador Jiménez Razo

15.- Juan Alicia Jasso Ruiz

16.- José Ángel García Rodríguez

17.- Ramón Wilfrido García Aguilera