‘Lenta’, administración de HLS: Salvador Ramírez Argote

El regidor ironizó sobre el gobierno encabezado por López Santillana y afirmó en tono de broma que el tema musical ‘Despacito’ podría ser su emblema

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- Luego que el alcalde Héctor López Santillana enfatizó la necesidad de dar continuidad a su administración en su discurso que el sábado pronunció ante delegados rurales, para alcanzar a concretar los proyectos más urgentes para la ciudad, el regidor Salvador Ramírez Argote consideró que esa posibilidad es inviable ya que es un gobierno que no ha dado los resultados que esperaban los leoneses.

El priista recordó que el primer año de la administración se caracterizó por dar muy pocos resultados y en tono de broma afirmó que el tema musical que podría ser emblema de este gobierno es la canción “Despacito”.

“Yo en lo personal no lo veo viable, creo que los resultados no se han visto todavía, y ya tenemos encima el segundo informe de gobierno y vamos a tener muy poquito que informar. Dicen que esta administración arrancó lenta, pero se ha mantenido cada vez más lenta a lo largo de los casi ya dos años, y ya hasta dicen que la canción favorita de esta administración es una que dice ‘Despacito’”.

Insistió que al menos a él no le interesa estar tres años más en el Ayuntamiento, y lamentó que a lo largo de la administración ha habido demasiados pretextos para no resolver los problemas y no a atender la demandas ciudadanas.

“Yo en este momento no tengo ningún proyecto en ese sentido, y si el PAN decide postular a los mismos, pues ahora sí que se lo coman con su propio pan, porque estarían en un gran riesgo (…) Al principio fue echarle la culpa a la administración anterior, y ahora el pretexto es que ya se va a acabar y que quedan sólo 15 meses.

“Yo creo que en realidad ha habido una gran incapacidad de muchos de los titulares de dependencias, una gran lentitud en la administración y ahí están los resultados. Desafortunadamente no hubo la capacidad para gobernar con la que se creía que llegaba este equipo político, y creo que será necesario un cambio para 2018”.