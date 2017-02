Le dan la espalda a Trump

Son muchos los cantantes y actores de diferentes partes del mundo que han mostrado su molestia contra las acciones del presidente de EE. UU.

LOS ÁNGELES, EE.UU.- No pudo quedarse atrás el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu donde aprovechó su participación en la entrega de los premios del Sindicato de Directores de EU (DGA por sus siglas en inglés) para manifestarse sobre la actualidad política en ese país y sobre la política de Donald Trump.

“Mr. Trump, con o sin usted los ciudadanos del mundo seguiremos construyendo. Puentes, no muros” Miguel Bosé, Cantante

Iñárritu resultó ganador del premio de Mejor Director en las dos anteriores ocasiones por ‘Birdman’ y ‘The Revenant’.

Antes de entregar el premio a Damien Chazelle, ganador de éste por ‘La La Land’, el cineasta mexicano alzó la voz contra la política de Donald Trump.

“Todos sabemos que la historia que se está escribiendo en Estados Unidos ahora es realmente mala. Es un mal remake de una de las peores historias del siglo pasado.

“Estoy tratando de ser una estadounidense respetuosa, pero ahora que veo la investidura, regresión es la palabra que viene a mi mente” Zoe Saldaña, Actriz de Hollywood

“El único modo de ganar es contar historias humanas buenas, complejas y veraces. Ni los hechos alternativos ni las estadísticas falsas vencerán eso”.

De Niro lo quiere golpear

Hace unos meses, en plena campaña por la Casa Blanca, Robert De Niro dedicó unas palabras al entonces presidente electo, Donald Trump.

“Me encantaría darle un puñetazo en la cara”. Pues bien, el paso del tiempo no ha borrado en absoluto la opinión del actor, quien el pasado viernes se reafirmó en lo dicho: “Por supuesto que todavía quiero darle un puñetazo”.

”¡Cómo se atreve a decir las cosas que hace!”, exclamó el protagonista de Taxi Driver en ‘The View’, programa que se emite en la cadena ABC.

Rapea contra el presidente Slim Shady, mejor conocido como Eminem, no es un fan del presidente Donald Trump. El intérprete tiene algunas palabras para el presidente de 70 años, como se escuchó en un verso particularmente acalorado en ‘No Favors’, su nueva colaboración con Big Sean:

“I’m anti, can’t no government handle a commando / Your man don’t want it, Trump’s a bitch”.

Esta es la segunda vez que Marshall Mathers III se ha pronunciado contra el exanfitrión de Celebrity Apprentice en una canción. Antes de que Trump derrotara a su rival demócrata,

Hillary Clinton, en las elecciones del año pasado, con la canción ‘Campaign Speech’, donde criticaba la campaña del que fue candidato republicano.

Alza la voz Angelina Jolie

Luego de que hace unos días Donald Trump, presidente de Estados Unidos, suspendiera la llegada de refugiados de siete países a su país a través de un decreto, es Angelina Jolie quien a través de un escrito condenó estas acciones de parte del gobernante.

La actriz nominada al Oscar publicó una columna en The New York Times en la que criticó las acciones que Trump ha tenido con las naciones a las que les impidió el ingreso a su país y que en su mayoría son ciudadanos musulmanes.

“Los estadounidenses han derramado sangre para defender la idea de que los Derechos Humanos trascienden la cultura, la geografía, la etnia y la religión. La decisión de suspender el reasentamiento de los refugiados en Estados Unidos y negar la entrada a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ha sido recibida con impacto por nuestros amigos de todo el mundo”, dijo.

Además la actriz quien en su texto nunca mencionó el nombre del presidente hizo un llamado para que se esclarezca qué pasará con todos los niños de padres refugiados.