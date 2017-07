Las Ventanas

Hoyos

México tiene muchos hoyos, está lleno de huecos por todos lados. Son tantos que de repente creo que el territorio que llamamos Patria parece un queso o una esponja. Hay tantos agujeros que, de repente, se convierten en grietas que ganan velocidad en forma tan vertiginosa que en el momento en el que llegan a ser abismos oscuros, causan asombro. Nos estamos volviendo tolerantes ante la porosidad.

Cada día es más frecuente caer en un bache al ir manejando por cualquier calle de la ciudad o tener que dar un volantazo para no caer en un hundimiento de la carretera. La infraestructura nacional tiene tantos hoyos que se rasgan a diario para convertirse en problemas de seguridad nacional.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, punto estratégico de entrada y salida, hay hoyos tan grandes que han provocado que un estudiante sea acusado de infiltrar drogas al país siendo inocente. El hueco por el que pasan maletas con sustancias prohibidas alcanza para que los verdaderos culpables sigan haciendo de las suyas sin ser molestados. Si eso es allá, qué será en otros puntos que no están tan vigilados.

Los ductos por los que corre combustible están plagados de hoyos. Todos los días le roban a Pemex. A diario hay operaciones criminales suicidas en las que se extraen litros y litros de carburantes inflamables que han causado accidentes terribles. Las venas de la compañía exportadora más importante de México están agujereadas y aunque todos los días escuchamos noticias al respecto, nadie parece estar poniendo manos a la obra.

Los penales de alta seguridad no solamente tienen las puertas grandes, también tienen hoyos tan gigantescos que parecen túneles construidos con ingeniería de primer nivel. El agujero por el que se escapó Guzmán Loera es un socavón de proporciones tales que resulta increíble que semejante mina hubiera pasado desapercibida. ¿Será que nos estamos acostumbrando a ver hoyos en el entorno?

De todos los hoyos que hay en México los más dolorosos son esos pequeños agujeritos que quedan en las frentes de las víctimas. Esos círculos que se dibujan en medio de las cejas y que son una señal. Tal vez sean amenazas cumplidas, venganzas perpetradas, ajustes de cuentas, robos o es posible que sea la consecuencia de haber dicho palabras incómodas o haber afectado a alguien sin intención o sencillamente haber estado parado en el lugar inadecuado en el momento menos propicio. ¿Cuántos mexicanos desaparecen tragados por esos huecos de terror?

Son muchos hoyos los que tiene México. Son llagas que sangran y duelen. Son muchas dolencias. Me resulta increíble ver como cada vez son más agujeros, como se multiplican y pareciera que no hay posibilidad de taparlos. En estricta lógica, las instalaciones estratégicas deberían ser las mejor resguardadas, pero no. Ahí es donde están los hoyos más peligrosos. Ahí, donde deberían de ser detectadas las fisuras más pequeñas y donde deberían de taparlas antes de que se conviertan en problemas incontrolables, es justo ahí en donde la autoridad tiene la vista más gorda.

Me parece que si los responsables se ocuparan de tapar todos esos hoyos, no habría necesidad de salir a dar declaraciones inverosímiles que hacen sospechar al más crédulo. ¿Cómo explicarle a tantas madres, esposas o hijas que siguen llorando, cómo decirle a niños y ancianos que se nos va la vida por un hueco que nadie supo cubrir a tiempo?