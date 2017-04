Las Ventanas

Golpazos de realidad

Para soportar mejor los golpazos de realidad que estamos recibiendo, conviene recordar las dimensiones inconmensurables de la brecha que existe entre lo que me gustaría anhelar y lo que en realidad quiero. Nos educaron a poner la mira en lo alto. Pero medimos mal la distancia entre lo que debo querer y lo que de verdad deseo. Recurrimos a un pudor extraño y nos avergüenzan nuestras propias ambiciones. El buen criterio empieza cuando decidimos, en forma consciente y madura, la dirección que deben tomar las aspiraciones para hacerlas coincidir con las acciones. La sabiduría se alcanza cuando el buen criterio renuncia al cinismo y a la autocomplacencia.

Son tiempos del mundo al revés. Miren si no: a cien días de ocupar la silla presidencial, Donald Trump choca con la realidad a diario. Parece una mosca que intenta traspasar el vidrio de la ventana: por más que lo intente, no lo logrará. Da la impresión que no entiende. Nosotros tampoco lo entendemos. Amy Davidson, de The New Yorker, nos platea una pregunta interesante: ¿Por qué invertimos tanto tiempo en hacer coincidir lo que dice Donald Trump con la realidad? La pregunta cae como una piedra en aguas tranquilas. El hombre empezó una guerra muy particular desde que decidió recorrer el camino de la política, se enemistó con sus propias palabras y batalla contra ellas todos los días. A un compás alocado hoy dice y mañana se desdice, plantea fantasías imposibles de lograr, sueña con mundos de ficción, y la única constante es la pobreza de lenguaje y la poca factibilidad de sus planes.

Donald Trump sufre el arranque de su mandato, en el balance encontramos más fracasos que victorias. Las derrotas han sido humillantes. Un sistema bien articulado le ha indicado cuál es su sitio: no es monarca, es presidente. Por suerte, la grandeza de Estados Unidos se sustenta en sus instituciones y la herencia del pasado sirve de freno de mano a un sujeto descolocado que creyó ser emperador. Confunde conceptos, no hay duda. Desde la perspectiva del Presidente Trump, la realidad debe empatarse con su imaginación. El hombre ha querido arrugar la ley, desestimar al Congreso, hacer de lado las instituciones, ignorar a los jueces. Y, evidentemente, esto le sucede a un sujeto que no se reconcilia sus palabras, que no sabe describir lo que habita su mente y que está dando signos de una terrible falta de rumbo. Eso eligieron los estadounidenses y con ello tenemos que padecer en el mundo entero.

Con la pericia de un maraquero, tuvo la asertividad de generar ciertos eslóganes que aceleraron el ritmo cardiaco de muchos. Emocionar no es suficiente cuando no hay planes, hay ocurrencias. China, Corea del Norte, México, Comercio, Migración, Asuntos Internos, son temas que le llevan a emitir palabras por impulso. La forma simplista en que generaliza todo revela esa estructura desnatada, desentonada, light, frívola como base y fórmula para dirigir a un país de la talla de Estados Unidos.

A casi cien días de gestión, el mundo está aprendiendo a leer a Donald Trump. Estados Unidos pierde credibilidad en forma acelerada. Claro, las palabras de Trump cayeron al mundo como un mazazo. Causaron una gran impresión que se convirtió en una decepción inconmensurable. También en un alivio. Ahí, no hay sustancia. Hay veces que el Presidente de Estados Unidos hasta me causa ternura. Lo veo como ese alumno torpe pero empeñoso, como ese chico que quiere y se esfuerza, pero no logra entender la asignatura, como ese joven que sabrá Dios porqué llegó a ser titular del equipo y que cada vez que le llega la bola, se equivoca de movimiento, como ese sujeto que quiere ser popular y no le sale. Lo veo con la agilidad de un pato que camina junto al estanque. Lo malo es que el ganso va dando pasos en un campo minado en el que todos, estadounidenses y el resto de la Humanidad habitamos.

Las palabras de esta presidencia estadounidense son de jabón, provocan pompas que estallan a los pocos minutos de ser emitidas. Son efímeras, pero tienen daños reales de amplio alcance. Un vocablo de este sujeto puede hacer que el tipo de cambio en México suba y eche abajo una buena transacción y deje sin empleo a personas de carne y hueso. Una orden mal calculada mata a civiles que debieran ser respetados. Una locura para la actividad aeroportuaria que le cuesta millones de dólares a una nación. El desperdicio de palabras lleva a desperdicio de recursos. Es una pena. Apenas van cien días.