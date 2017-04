Las Ventanas

Cherchez la femme

Busca a la mujer es una expresión francesa proviene de la novela Los mohicanos de París de Alexandre Dumas escrita en 1854 que se ha convertido en un símbolo. Significa en el argot detectivesco que no importa cuál sea el problema o quién sea el sospechoso, una mujer siempre es la punta de la madeja que te conduce a la respuesta. Las parejas de los delincuentes saben de los tejes y manejes de sus actividades.

Apenas estábamos celebrando la captura de Javier Duarte en Guatemala, cuando nos enteramos que su esposa iba volando a Londres. Nos tratan de hacer creer que ella es una cosa aparte y que si el que delinquió era su marido, ella podía ser una palomita impoluta que no se enteraba de lo que andaba haciendo el señor. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala le recordaba a la embajada de México que, de no entregar la solicitud formal de extradición del exgobernador de Veracruz, se revocarían las medidas de coerción del reclamado, la señora Karime de Duarte ya estaba feliz y contenta en territorio inglés.

Al son de “Sí, merezco abundancia” la mujer dejaba pistas y pistas en libretas que daban cuentas exactas de la extensa red de amigos, familiares y conocidos que hacían negocios ilícitos al amparo del poder que ejercía el marido. Entonces, ¿sabía o no sabía la señora lo que hacía su esposo? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Desde luego, la señora de Duarte no sólo llevaba las cuentas y decretaba sus merecimientos de abundancia, también disfrutaba.

Karime Macías de Duarte era una mujer que sabía de consentimientos. Hay reportes que dan cuenta de que en el período comprendido entre diciembre de 2010 y enero del 2012 la señora llegó a firmar facturas por más de ocho millones de pesos. Bolsas, zapatos, hoteles, spas, tiendas departamentales nos recuerdan el clóset de Imelda Marcos, esposa del dictador que tenía tantos pares de zapatos que no alcanzaría a usarlos todos en un año.

Es triste, hay medios que reportan que ella provenía de una familia acomodada y que fue educada con rigor. Pero, la abundancia corrompe y la disciplina se quiebra y la estructura de valores rechina hasta quedar desquebrajada y romperse en mil pedazos. Ni hablar, la transformación no fue positiva, hay fuentes que dicen que al finalizar el periodo de su marido ella era una persona irascible, intolerante y controladora.

¿Cómo no? Seguramente, como toda mujer, ella sabía el chaparrón que se les vendría encima. Con toda certeza, y para ello basta ver las libretas en donde escriba planas sobre los méritos que tenía para recibir abundancia, Karime Macías de Duarte sabía demasiado. Por lo tanto, no hay forma de hacerla pasar por una inocente doncella que todo ignoraba. Hay evidencia de lo contrario.

Entonces, las razones que nos dan para que ella no esté detenida, me resultan sospechosas. ¿Habrá sido moneda de cambio? ¿Sería una condición inalienable en la mesa de negociación? Tal vez si Sherlock Holmes estuviera respondiendo a la pregunta de su amigo, le respondería que eso es Elemental, mi querido Watson. Pero, la realidad rebasa la imaginación de Sir Conan Doyle, no hay duda.

Por lo pronto, tal como lo dice Dumas: Cherchez la femme. Razones, circunstancias y motivos hay. A las pruebas me remito. Tal vez, si encontramos a la señora de Duarte encontremos la punta de una madeja que se está tratando de ocultar.