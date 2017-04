Las Ventanas

¿Por qué en Semana Santa?

Cecilia Durán Mena

Recuerdo la voz de mi abuela, una mujer de otro tiempo, diciendo que la Semana Santa eran días de guardar. Me contaba que cuando ella era niña, en la Semana Mayor la genta observaba una actitud de respeto, los radios se apagaban, las imágenes en las iglesias se cubrían, no se escuchaba música, las ropas que se usaban tomaban un tono luctuoso, en las casas se ponían altares conmemorativos en honor de la Virgen de los Dolores, de la Soledad o del Nazareno. La tradición marcaba que la carne no formaría parte de la dieta en esos días y la solemnidad y el respeto frente a la Pasión de Cristo se compartía por propios y extraños. Era una cuestión de fe y también, un tema de honor y consideración.

El folklore hacía entrar en una serie de ritos y manifestaciones que se han adentrado tanto en nuestras vidas. Desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos cocinábamos ciertos platillos en los que los pescados y mariscos eran los protagonistas a la par de postres como torrejas y capirotada, propios de la Cuaresma. Los Judas de cartón rellenos de pólvora aparecían en los puestos de los mercados para castigar al traidor más famoso de la Historia. En fin, se preparaba el camino para acompañar a Jesús al Calvario y con cierta actitud de recato se trataba de encerrar al Diablo en el calabozo, lo mismo al que traemos dentro que al que anda haciendo fechorías en las calles.

Pero, las cosas han cambiado mucho desde los tiempos de la abuela. Nos hemos vuelto más multiculturales, menos rígidos, más tolerantes. Las manifestaciones religiosas pasan a ser expresiones culturales: las procesiones del Silencio atraen a más turistas que a creyentes. Los ateos se rasgan las vestiduras mientras los olores de incienso les descomponen la laicidad y la emoción por los días de vacaciones son el mejor pretexto para salir de la rutina y pensar en fiesta y diversión más que en el recogimiento que nos lleva a la reflexión. Pensé en todo esto al escuchar a Sean Spicer dar una conferencia de prensa sobre la Madre de todas las bombas. Entre lo que dijo, lamentó que el bombardeo a Nangarhar, al este de Afganistán, se hubiera dado precisamente en estos días que para muchos son santos.

¿Por qué en Semana Santa? La muerte y destrucción, los motivos y la justificación que dieron desde la Casa Blanca me llevaron recordar las advertencias que Obama hiciera en su momento a los electores estadounidenses sobre el significado de poner a un sujeto como Trump en la silla presidencial. Alertó justo de la amenaza que representaba tener a una persona tan poco reflexiva manejando la posibilidad de generar destrucción masiva con una orden. Los críticos de aquel momento, vociferaron contra lo que a su juicio era un golpe bajo contra el candidato republicano, se quejaron de que el presidente en funciones estuviera sembrando miedo. Todo se reducía a una maniobra electoral. Hoy nos damos cuenta de que el primer mandatario estadounidense de raza negra trataba de llevarlos a una reflexión. No lo escucharon. El que tenga oídos, que oiga.

Parece que reflexionar no está de moda. La tolerancia se arrincona cuando tergiversamos los conceptos. El respeto a los momentos que algunos consideramos sagrados debiera ser una piedra fundacional para la convivencia entre los seres humanos. No se trata de imponer puntos de vista ni de que prevalezca un culto por encima de otro. No. Pero tampoco se trata de inhibir las expresiones religiosas pues la libertad de creer en lo que cada quien prefiera es un derecho inalienable. Nunca es un buen momento para bombardear a nadie, sin importar las justificaciones que se quieran dar. Menos lo es con las explicaciones afectadas que nos quieren dar. Mucho menos cuando se trata de momentos sagrados para un amplio sector de la población mundial.

¿Por qué en Semana Santa? La reflexión no es retórica. El Papa Francisco ratificó su posición contraria a los bombardeos, Corea del Norte le recuerda al mundo que ellos tienen armas que pueden usar, China llama a la moderación y a Putin se le salen los ojos pues el títere que puso a su servicio ya le está saliendo respondón. En otros tiempos, las puertas del Infierno se cerraban en estas épocas, hoy parece que se les quiere abrir de par en par.