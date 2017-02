Las Ventanas

Cáncer

En la última quincena del mes de enero, mi suegro perdió la lucha contra el cáncer. Los días de la vida se fueron apagando lentamente frente al Talón de Aquiles de la salud mundial. Cómo él lo hizo, muchos lidian todos los días con esta enfermedad. Seguro, todos conocemos a alguien en esta condición. Lo mismo lo que la padecen que los que la atacan saben que esta guerra es dura y que los pronósticos de éxito son muy bajos. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrá un tumor maligno a lo largo de su vida. Pensar en el día mundial de la lucha contra el cáncer, es entender la situación que guarda la enfermedad hoy y hacia dónde vamos en este tema.

En torno al cáncer, la clave es el avance. Los estudios actuales se basan en lo que ocurre dentro de las células enfermas, así como en su superficie, lo cual abre nuevas líneas de actuación. Hay líneas de investigación que se centran en la reparación del ADN para evitar que la malignidad se reproduzca. No obstante, lo primordial para atacar con éxito esta enfermedad es el diagnóstico oportuno y la detección precoz.

Por ello, es de vital importancia llamar a las cosas por su nombre y verlas de frente. No hay que darle la vuelta, ni buscarle nombres que intenten suavizar el padecimiento: la enfermedad es Cáncer. Mientras más rápido nos hagamos cargo de ella, mientras menos tratemos de ocultarla, más eficientes seremos al prevenirla. Bajar los factores de riesgo es ayudar a nuestro cuerpo. Fumar es una de las causas que aumentan las probabilidades de cáncer del pulmón, beber en exceso incrementa las posibilidades de tener cáncer de hígado, aunque no son las únicas, también está la propensión genética.

Prevenir es la clave del triunfo. Hay estudios regulares que debemos hacer para no llegar tarde a la cita: Papanicolaou, mastografías, colonoscopías, tactos rectales no son ni gratos ni deseables; es más, quienes nos los hemos practicado conocemos de memoria la lista de pretextos para postergar el procedimiento. No es buena idea dejar para después la certeza de que estamos sanos o anticiparnos a una noticia que, si se conoce a tiempo, puede ayudarnos a dar la batalla.

Por suerte, la ciencia avanza a pasos agigantados. Las esperanzas cada vez se vuelven en realidades concretas y en posibilidades de salud más verdaderas. Las terapias personalizadas como tratamiento contra el cáncer, han resultado una respuesta favorable. Parece que la respuesta está en oculta en nuestro propio cuerpo. Es dentro de nosotros mismos que se albergan las armas para pelear. El sistema inmune se puede encargar de eliminar esta enfermedad, atacar a este organismo extraño y acabar con las células cancerosas.

Los estudios más recientes del cáncer dicen que los tumores cancerosos son unos grandes pillos. Engañan al sistema inmune que, al intentar proteger al cuerpo sano, también preservan las partículas malignas. Los intentos para curar a los enfermos de cáncer ahora, en vez de atacar al tumor —y atacar a las células sanas también—, van en el sentido de desenmascarar a este gran engañador: se interfiere directamente para quitarle el disfraz a las células cancerosas. Esta nueva manera de atacar la enfermedad da como resultado técnicas menos agresivas, con menores efectos adversos y que son mejor toleradas por los pacientes.

Como siempre, la información es poder. Mirar de frente al cáncer es conocer al enemigo para darle una mejor batalla. Hoy, las armas son mejores y mucho más eficientes. Prevenir, es una buena idea. Hoy, hay vacunas contra el papiloma y la hepatitis. Comer en forma sana, dejar de fumar, reducir la ingesta de alcohol, hacer ejercicio, ayudan. Estar un paso al frente contra el cáncer, es la mejor forma de honrar a los que cayeron luchando con esta enfermedad.