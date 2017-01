Las Ventanas

Un mundo en el que quepan muchos mundos

Cecilia Durán Mena

Siempre he pensado que los dichos populares son como evangelios chiquitos. Son píldoras concentradas de sabiduría milenaria y, no hay nada más cierto que la frase: Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hablamos y al hacerlo, elegimos los compromisos más altos, los valores más excelsos, los principios más ilustres. Con ellos nos arropamos y nos tiramos del quicio de la banqueta para hacer evidente hasta donde llegamos por defender nuestros ideales. No hay necesidad de un torbellino para empezar a trastabillar, un simple hecho de la cotidianidad nos sirve de plato para comernos lengua y acabar como el caballo blanco del corrido famoso.

He defendido la inclusión por encima de la tolerancia. Tolerar me parece un verbo que me pone en un estado de superioridad frente a otro que hace algo diferente a lo que yo acostumbro y eso de medirnos en diferentes planos, incomoda. Me gusta más pensar en que todos, desde nuestra diversidad, podemos convivir en forma pacífica, sin ofendernos porque otros hacen algo diferente a como yo lo hago. Pero, actos sencillos nos hacen reflexionar sobre la contundencia de nuestras convicciones.

Al entrar al baño de mujeres en un restaurante, me paré en seco. Vi que una persona se estaba lavando las manos. Los aretes, la bolsa, los zapatos de tacón y la cara maquillada contrastaban con la altura, el grosor del cuello, las dimensiones de las manos y la manzana de Adán. Al verle, tuve el impulso de salir de ahí, sin embargo, al sentir mi presencia volvió la mirada y me sonrío. Entonces, me di cuenta de la fragilidad de las palabras y hoy, más que nunca las debemos fortalecer. La lucha por la dignidad del Ser Humano ha de ser congruente, los hechos deben acompañar a las palabras.

Las minorías se esfuerzan por probar al mundo que tienen los mismos derechos y prerrogativas que tú y que yo. Aquellos que viven una sexualidad minoritaria, las personas en situación de calle, los que padecen una discapacidad física o intelectual y tantos otros son deudos de una herencia que todos les tenemos que transmitir: respeto. Pero, nos resultan invisibles. Incluso aquellos que no son tan distintos como nuestros viejos, nuestras niñas, muchas mujeres viven sometidos por la violencia, por la discriminación y por el desprecio.

Cada adulto mayor olvidado, cada niño golpeado, cada mujer que gana menos por su condición femenina, cada persona sujeta a trata o en condiciones de reclusión doméstica, cada hombre que ha sido excluido y no puede encontrar empleo, cada población indígena que lucha contra la depredación y defiende su territorio, merece nuestro reconocimiento. Todos han batallado por perder invisibilidad, por ganar un espacio en el mundo. No siempre han ganado.

Hoy, más que nunca, debemos acompañar nuestras palabras con hechos. Debemos apadrinarlas con congruencia. Así como David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, lo advierte: “Tenemos que empezar de inmediato, porque la discriminación, el racismo burdo, la intolerancia a lo diverso, el patriarcado, el sexismo, el desvergonzado clasicismo, se encuentran encumbrados en muchos gobiernos del mundo. Hoy, cuando ha sido la mayoría de los pueblos quien han elegido a esos gobiernos, se hace urgente, imperativo, afianzar la dignidad humana, por encima de toda consideración.”

Es tiempo de construir un mundo en el que quepamos todos. Si cada cabeza es un mundo, tenemos que diseñar un universo en el que entremos con nuestras diferencias. Hacer espacio a los que piensan y hacen las cosas como yo e incluir a todos aquellos que desde su diversidad me miran y me regalan una sonrisa. Si, del dicho al hecho, hay mucho trecho, tenemos que acortar esas distancias.