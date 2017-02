Landeros no ha pedido mi apoyo: Ramírez B.

Si quiere correr a sus asesores debe liquidarlos, señala el panista

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Éctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local, dijo que el diputado de Morena David Alejandro Landeros no le ha pedido que le ayude a correr a sus tres asesores, como se oye en el segundo audio dado a conocer el martes por un canal de televisión capitalino.

“Cada grupo parlamentario tiene esa responsabilidad. El único problema que tendría el diputado de Morena es disponer del dinero para la liquidación. Si David Alejandro Landeros quiere correrlos a los tres, yo no sé de dónde va a sacar el dinero para liquidarlos. Cada grupo parlamentario se hace responsable de contratar a su gente y de liquidarlos” Éctor Jaime Ramírez Barba, Diputado del PAN

Y es que sus asesores, sobre todo Alejandro Bustos, fueron señalados en otro audio del mismo martes que toman dinero de la diputación. Por esa razón, en un segundo audio, el diputado de Morena anunció que hablaría con Ramírez Barba para que le ayude a correrlos a cambio de votar por el PAN, porque lo único que le interesa es juntar 10 millones de pesos en los tres años de Legislatura.

Entrevistado al respecto, el coordinador de los diputados panistas aseguró ayer que: “Yo no he escuchado ningún audio, no me ha hecho ninguna petición”.

Si quiere correrlos, que los liquide él

Además, el panista Éctor Jaime señaló que si Alejandro Landeros quiere despedir a sus asesores, hablar con él no es el mecanismo. “¿Qué tendría que hacer el diputado? Mandar un oficio y solicitar su baja (de los asesores). Y tener el dinero para liquidarlos, y si no tiene, iría contra sus gastos”.

Porque sobre todo, señaló, que en un acuerdo de la Junta de Gobierno y otro de la Comisión de Administración, tomados desde el inicio de esta Legislatura se determinó que cada grupo parlamentario debe tener y poner el dinero para liquidar a sus empleados que quiera despedir. Por lo tanto, si el diputado de Morena quiere correr a sus tres asesores deberá tener el dinero para liquidarlos.