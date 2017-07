Héctor López Santillana es el peor presidente que haya tenido León: Bárbara Botello

La diputada federal lamenta que por venganza política se tengan problemas de basura en la ciudad

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- La legisladora tricolor consideró que por la inseguridad que se vive en León, los juicios que ha perdido la administración y por la falta de convicción política, Héctor López Santillana es el peor alcalde de León.

“Creo que es el peor presidente municipal que ha tenido la ciudad de León, es Héctor López Santillana, primero porque es un hombre que no tiene vocación política, que los cargos que tuvo, se los regalaron; y hoy no lo vemos con un entusiasmo para gobernar, él no quería ser el candidato ni el alcalde”, criticó la diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez.

La legisladora acusó al presidente municipal de solo ‘embellecer’ la ciudad con obras de ornato y que solo administra y ejecuta los recursos que su administración le dejó, como las etapas 3 y 4 del SIT, la constricción del hospital del IMSS y el distribuidor vial, Benito Juárez.

La diputada anticipó que si Héctor López Santillana se reelige en el 2018, perderá las elecciones.

“Va a perder, pobre ciudad, lo que visualizamos es que va a recuperar el PRI a León y ya tuvieron los leoneses de valorar un gobierno panistas y uno priísta y después de casi tres años los leoneses se ha dado cuenta qué el trabajo de oposición del PAN no tuvo efecto”, concluyó.

Tema de recolección de la basura venganza politica

Botelloo Santibáñez lamentó además que por la venganza política del gobierno en turno en contra de la administración que ella encabezó, se le haya retirado la concesión del servicio de limpia a Red Recolector y ahora haya un problema serio de basura en la ciudad.

La ex alcaldesa de León criticó que con el nuevo falló del servicio de la recolección de basura que se otorgó a la empresa PASA, la limpia de la ciudad se ejecute con camiones viejos y no haya buenas condiciones laborales para los trabajadores.

“Es evidente la venganza política y esa campaña que manejaron para desprestigiar a la administración. Tenían que tener una resolución así porqué sino, hubieran hecho el ridículo de que todo lo que habían inventado, no era cierto”.

“Lo lamentamos mucho, primero por la ciudad, por los recolectores, que ahora las condiciones son terribles y más porque lo que se viene o se puede venir para el patrimonio de los leoneses que está en riesgo”, declaró.