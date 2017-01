Ladrilleros de Valle se resisten a ser reubicados

Aseguran que no hay ganancias porque aumentan los costos de la materia prima

Luis Telles

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Arturo Hernández García, director de Ecología de municipio, dijo que es difícil que de la Dirección de Desarrollo Urbano renueva el permiso de uso de suelo al 75% de los ladrilleros, “solo 12 lo tienen”, porque se tiene el proyecto de su reubicación.

La gran mayoría estaban ubicadas en donde no había asentamientos humanos, sin embargo, la mancha urbana está creciendo y se le tiene que dar prioridad al bienestar de la población.

Hernández García dijo que dentro del proyecto se considera que en el Parque Ladrillero se tengan sólo cuatro o cinco hornos, y que estos se turnen para ser utilizados, “sería una solución, porque serían hornos adecuados”

Sin embargo, los tabiqueros aseguran que no les conviene que los reubiquen porque les aumentarían los costos.

Manuel Laurel, quien tiene 35 años produciendo ladrillos rojos, asegura que en Valle de Santiago están desapareciendo los hornos y quienes subsisten apenas les queda para mantener la familia. Hoy con los aumentos en la gasolina y toda la materia prima, ve un futuro incierto.

Asegura que más de 75 productores de tabiques, hoy en día solo quedarán unos 40 y ha sido por el aumento en los costos de la materia prima; el aserrín en septiembre tenía un costo de 2 mil 500 pesos y lo subieron 4 mil 800 y hoy quieren subirlo de nuevo.

Además tienen que lidiar con la presión de autoridades ecológicas, explica, porque generan humo y no tienen la renovación del permiso de uso de suelo, cuando nadie lo tiene porque no se los han querido entregar, “porque no se van a la refinería de Salamanca y la quitan, todo el tiempo está echando humo, nosotros echamos una hornada cada mes”. Cuando le pidieron renovar su horno para contaminar menos, invirtió 60 mil pesos, “vendí gallinas y pollos, para construir el horno” y hoy en día lo quieren reubicar, lo que representaría volver a invertir, pero 100 mil pesos, lo que costaría el horno.

Asegura que la autoridad municipal con tal de reubicarlos, les promete un terreno y financiamiento para construir el horno para que vayan pagando poco a poco, “así está difícil, me van a mandar por Lobos, Rancho Seco (18 kilómetros de su ubicación actual, 12 kilómetros de la mancha urbana) ¿cuánto se van a elevar los costos de producción?, si así no sale”.