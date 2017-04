La calificación, lo único que salvaría el torneo del León: Jesús Martínez

El futuro de Luis Montes es incierto pues dependerá de las aspiraciones del jugador si desea continuar con la institución

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- El paso de la Fiera al cierre del torneo ha reavivado las esperanzas en el seno, incluso desde la cúpula mayor, donde Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, aseguró que la idea de la calificación aún está latente, aunque por ahora los puntos solamente ‘disfracen’ un torneo de inconformidad.

“Hemos demostrado otra cara y se nos han dado las cosas. Estamos entusiasmados y el partido del sábado es todo o nada y queremos enfrentarlo tal como es, a pesar de algunas bajas que tenemos. Hemos sabido plantear bien los partidos y esperamos que el sábado no sea la excepción”.

“Ahora las cosas se nos han dado, veo un equipo sólido y comprometido y esperamos que nos alcance. Es lo que queremos y vamos a irlo a buscar. Ya tenemos el torneo pasado como experiencia y vamos a ir a buscarlo (…) los puntos y resultados de alguna manera te calma, pero a mí no me ha calmado el mal torneo que hemos tenido pero sabiendo que en estos tres partidos podemos cambiar las cosas”, consideró el presidente de la institución.

Montes, a espera de su respuesta

Ante esta situación, consideró que no ha existido negociación con ningún jugador en la mesa; en el caso particular del mediocampista Luis Montes, se le ofrecería una extensión de contrato de dos años más, aunque todo dependerá de las aspiraciones propias del futbolista y las ofertas que puedan llegar desde el campo externo.

“Por el momento sirvió de una u otra manera todo lo que platicamos porque el equipo está muy comprometido y depende de estos últimos tres partidos lo que hagamos (…) he tenido pláticas con él (Luis Montes) y conociéndolo puedo saber que no tendría problema en renovar dos o tres años más. Él sabe de parte mía que quiero que continúe, pero esto ya va a depender de él, porque también si hay una oferta de fuera que pueda asegurar su futuro, ya quedará la decisión en él. Hoy en día quiero que continúe y se le va a ofrecer un contrato de dos años”, refirió el directivo, aunando que “ninguno ha renovado, ni yo he renovado”.