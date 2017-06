“La Academia” celebra hoy sus 15 años

Los ex alumnos dicen que el acierto de la primera generación es que todos brillaban

El Universal

Ciudad de México .- “Nosotros fuimos un fenómeno social. La gente llamaba para apoyarnos, nos vio cada noche, nos siguió y todos nos convertimos en una familia”, dijo Víctor García, de la primera generación de La academia.

Tanto él como sus compañeros recuerdan la revolución que provocaron en la pantalla chica con el primer reality musical en México. A través de sus talentos lograron que más de tres millones de hogares en México se reunieran para conocer a los cinco finalistas de la primera edición.

“No me equivoco al decir que ese fue un verdadero casting, en donde no sólo buscaron a personas que cantaran increíble, porque había muchos que tenían una gran voz, sino que también eran individuos que eran personajes y que brillaban con su forma de ser”, agregó el cantante.

Toñita, por su parte, confiesa que la parte más importante de La academia fue que la audiencia que los veía a través de la televisión los adoptó como parte de su familia.

“Hay una chica que vive en el norte del país que cada vez que me ve me dice ‘hermanita’, para ella siempre seré su hermanita y es algo que no tiene comparación”, indicó la cantante.

Hoy se cumplen 15 años de que se transmitió por primera vez La academia a través de TV Azteca, que en su momento comenzó con pocos índices de audiencia, pero que en la recta final lograron el rating más alto en la historia del canal del Ajusco.

El éxito del programa los llevó a recibir varias oportunidades. “Sí que cambió la vida, pero con una responsabilidad de mantenerte porque fue un guamazo muy grande. Nos mandó a las nubes, pero después de tres años de eso, cada quien se involucró en su camino”, señaló García.

Después de 15 años reconocen que la gente perdió la pista de cada uno de ellos y que es ahora gracias a las redes sociales que el contacto con el público es más real y cercano.

“Cuando comezamos no había nada de esto de las redes sociales, ahorita afortunadamente ya contamos con las maravillosas redes sociales que nos hacen llegar al público, porque muchos de ellos no vieron que pasó en estos años, lo que hemos hecho, en lo que hemos trabajado, porque no hemos dejado de trabajar”, explicó Toñita.

Incluso los medios de comunicación no son lo mismo que hace más de una década. “Hay una libertad de medios de comunicación que yo siento que se dio gracias a este auge, a esta explosión de redes sociales y de alguna manera todos están uniendo esfuerzos y se abrió la posibilidad de que fuéramos a cualquier lugar”, agregó García.

Con el tour Primera Generación que llevará a 12 de los 14 integrantes originales a diversas partes del país y Estados Unidos, todos se reúnen para revivir la nostalgia de aquel programa que los lanzó al estrellato.

“Cuando presentamos esto a la prensa nadie se sorprendió, porque hasta decían que nos habíamos tardado. Estamos tratando con nostalgia pura, porque seguramente hay personas que ya no están, familiares que vivieron con nosotros el movimiento, y así será como los haremos recordar”, dijo.