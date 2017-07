Kanye West, Dwayne Johnson… famosos que desean ser presidentes de EU

Estos personajes nunca han ocultado sus aspiraciones políticas

El Universal

Ciudad de México .- Al parecer las ambiciones políticas de Dwayne Jonhson no sólo se quedarán en el tintero, pues el ex luchador de la WWE ha sido inscrito para la contienda política de Estados Unidos en 2020.

Aunque el actor no lo ha hecho oficial, la Comisión Electoral de Estados Unidos (FEC) lo tiene registrado como un aspirante independiente para los comicios dentro de tres años.

Jonhson no es el único que ha mostrado su interés por involucrarse en la política de su país y siguiendo esta tendencia, quizá Hollywood en 2020 vaya a la casa de diversas gubernaturas de Estados Unidos.

George Clooney: Desde su repentina boda con Amal Alamuddin, se ha dicho que el actor de “ER” busca postularse para las siguientes elecciones presidenciales, por ello desde hace unos años se ha involucrado fuertemente en la política de su país a través de diversas fundaciones en las que ha pedido recaudaciones para diversas organizaciones de ayuda humanitaria, en busca de justicia social.

Kanye West: El también esposo de Kim Kardashian desde hace algunos años ha mostrado su interés por ocupar un sitio en la Casa Blanca, pues ha señalado le gustaría llevar las riendas de su país.

Una de las primeras ocasiones que mostró este interés fue en la entrega de premios de los Video Music Awards, MTV. Más tarde al ser entrevistado por Vanity Fair señaló que era cierto su interés en la política. “Me quedan cinco años para postularme y tengo mucha investigación que hacer. Además, tengo que madurar”, señaló.

Oprah Winfrey: La conductora fue un gran apoyo en las elecciones de Barack Obama y diversos especialistas afirman que la popular celebridad fue de gran ayuda en la vistoria de Obama. Hace unos meses Oprah anunció en una entrevista para Bloomberg que está considerando lanzarse para las elecciones presidenciales del 2020.

El periodista David Rubenstein le dijo a Winfrey en la entrevista que “está claro que no se necesita experiencia gubernamental para ser presidente de los Estados Unidos”, a lo que la conductora respondió: “Eso es lo que pensé. Pensé, oh bueno, no tengo la experiencia, no sé lo suficiente, no sé… Ahora pienso, ¡oh!”.

Alec Baldwin: El actor ha mostrado su animadversión hacia Donald Trump y su gobierno y en diversas ocasiones ha mostrado su interés por dejar su prolífica carrera en el cine y la televisión para lanzarse a la arena política como en 2013, cuando buscó la candidatura al Ayuntamiento de Nueva York.

Mel Gibson: El actor y director ha mostrado siempre su afinidad al partido republicano, ha apoyado a los candidatos que han buscado ocupar el lugar de presidente, lo cual le ha llevado a ser criticado en Hollywood. Ante la falta de celebridades que apoyan al partido de Donald Trump, Gibson sería un fuerte candidato de postularse.