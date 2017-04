El actor habló por primera vez de su rompimiento con la actriz venezolana

El Universal

Ciudad de México .- Julián Gil habló por primera vez de su separación con la actriz Marjorie de Sousa, y no pudo contener las lágrimas al hablar de Matías, el hijo que ambos tienen en común y que nació hace tres meses.

El actor presentó una línea de productos en Miami, donde al ser cuestionado sobre la separación con Marjorie, confesó que él también se siente triste y frustrado porque la relación no funcionó.

“Los hombres padecemos, sentimos y también sufrimos…yo también estoy decepcionado, también estoy triste, también estoy frustrado, le aposté a una relación con ilusión”, dijo.

Aclaró que Marjorie no le ha prohibido ver a su hijo, que si no lo ha visto es porque se encuentra trabajando fuera de México.

“Salí de México por proyectos el 27 de marzo que fue la última vez que vi a Matías, no es que ella no me lo dejó ver”, sostuvo.

Gil dijo conmovido que espera tener una “sana” y “bonita” relación con su hijo, y pidió entre lágrimas, que no se le juzgue como padre, porque no tiene nada que probar a nadie.

“Lo único que pido es que se me de la oportunidad, como la he tenido con mis dos hijos anteriores”, afirmó.

“Confío mucho en Marjorie, sé que es una gran mujer, es una gran hija, eso la convierte en una gran madre, estoy confiado que tanto la justicia de México, como ella, entiendan que lo único que voy a pedir es que se me den mis derechos porque el niño lleva mi sangre y lo voy a defender a muerte”, aseguró.

Gil reiteró que hasta el final defenderá su relación con Marjorie, pues siempre estará en su vida.

“Voy a defender igual mi relación con Marjorie como siempre la he defendido, la voy a defender toda la vida porque Marjorie de alguna manera va a estar en mi vida siempre”