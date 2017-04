Julia Roberts, la mujer más bella del mundo

La actriz fue elegida por la revista People como un ícono de belleza

Redacción

Ciudad de México .- Julia Roberts fue elegida esta semana por la revista People como la mujer más bella del mundo de 2017. Pasados 26 años de su protagónico en Mujer bonita, y con 49 octubres, la actriz de Hollywood sigue siendo considerada por su belleza.

“Estoy muy halagada”, le dijo Julia al editor en jefe de People, Jess Cagle. En una entrevista a ese medio, la actriz habló también sobre su matrimonio de ya 14 años con el cineasta Danny Moder. “Cada día que mi marido entra por la puerta es como un sueño recurrente hecho realidad. Digo: ´¡Ah, él ha vuelto!´ “.

Además, Julia confesó que cuando Mujer bonita llegó a los cines (en sus 23 años), ella no era consciente de su éxito de taquilla y de lo que significaría ese pape para su carrera: “La gente siempre me dice ´Cuando salió la película debe haber cambiado tu vida’, y esa frase ya se ha convertido en una especie de broma. Pero la verdad es que yo estaba fuera de la ciudad cuando el film salió. Estaba en otra película (…) Recuerdo haber leído ‘Pretty Woman salió este fin de semana y ganó mucho dinero’. Y pensé: ‘¿Eso es mucho dinero? ¿Es bueno eso? ¿Es eso genial?´. Realmente no lo sabía”.

Roberts, quien fue la primera mujer en cobrar 20 millones de dólares por película y que ganó un Oscar por Erin Brockovich, una mujer audaz, debutará este año como protagonista de una serie de televisión, Today Will Be Different.