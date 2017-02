Jugadores de Morelia comprometidos en sacar adelante al equipo

Achilier declaró que sin importar el entrenador que esté al timón los jugadores deben buscar a como dé lugar el objetivo de la permanencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Más que lamentar la situación en que se encuentran, jugadores de Monarcas Morelia dijeron que se deben ocupar en levantar al equipo y sacarlo del último lugar general y de la tabla de cocientes que lo condenaría al descenso.

Asimismo, el central Gabriel Achiller y el mediocampista Aldo Rocha señalaron que el quedarse sin técnico también es una situación difícil por el momento que viven, pero aseveraron que están comprometidos para sacar adelante el barco.

Achiller comentó que “es una situación desfavorable; sin duda que quedarnos sin técnico a estas alturas resulta complicado. Internamente estamos conscientes de lo que tenemos, nosotros mismos lo debemos de levantar, a eso venimos y estamos para cumplir con ese objetivo, con este gran grupo para darle alegría a esta gente que se lo merece”.

“De nuestra parte sabemos que esto es partido a partido, sin importar el rival tenemos que salir a ganar, no estamos rendidos, estamos más fuertes que nunca, hay que ponerle el pecho a las balas para revertir la situación que nos afecta a todos”.

Mientras que Rocha manifestó que “en lo personal yo creo que esta situación la tenemos que revertir nosotros, nadie más, quien sea que venga los que estamos dentro del campo somos los que tenemos que sacar esto adelante”.

Achilier declaró que sin importar el entrenador que esté al timón los jugadores deben buscar a como dé lugar el objetivo de la permanencia.

“El Técnico que venga a tomar las riendas de este barco tiene que venir con la convicción de que tiene los jugadores necesarios para llevar a puerto seguro. Los jugadores que están en este club tienen grandes aspiraciones, hay mucho prestigio y reputación en juego, hay que sumar y no dejar de luchar”, apuntó.

Para Rocha, quedarse sin técnico no es algo que deba robar la concentración del grupo, ya que eso es un asunto que le corresponde a la Directiva, además de que Roberto Hernández y Eugenio Villazón ya trabajan de cara al partido de la Jornada 6 frente a Jaguares.

Al respecto, sabe que no será fácil, pero confía en el trabajo que se realiza y el deseo del equipo de no perder más unidades.

“Tenemos que ser muy inteligentes, será un partido complicado, han retomado confianza pero la presión la tienen, nosotros tenemos que hacer nuestro partido y salir a ganar porque no podemos dejar ir más puntos”, apuntó.