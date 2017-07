José Ignacio Chávez se prepara para el InterTecs 2018

“Hay que ganarle al sol para que el cuerpo aguante”, dice en entrevista este joven deportista, quien desde niño lucha por conseguir sus propósitos gracias a su constancia y disciplina como corredor

Texto: Sergio Maldonado Fotos: Daniel Peña

Conexiones .- No cabe duda que cuando se quiere se puede, por lo menos las ganas de destacar en le deporte nunca se pierden aunque para ello pasen muchos años.

La historia que envuelve a José Ignacio Chávez Rivera, estudiante del quinto semestre de la ingeniería en Agronomía, quien se relaciona con esa frase triunfadora, que incita a las personas a seguir luchando por un objetivo, lo cual ronda en su cabeza desde que tenía 9 años.

En aquella ocasión Ignacio trepaba por los tractocamiones de su abuelo en compañía de su prima, subía, bajaba y corría como cualquier niño sano de su edad, sin embargo en un descuido resbaló y su pie quedó atorado entre los fierros cuando los tendones de la rodilla se reventaron, ese fue el primer obstáculo de la vida que logró librar después de dos años de recuperación mientras su deseos de jugar futbol se incrementaban con el tiempo.

“Dure mucho tiempo en recuperación, como dos años, con aparatos y muchas cosas que me pusieron en la pierna, pero mi papá siempre me cuidaba y me prohibieron jugar futbol, siempre me quedé con la inquietud que todos tenemos desde niños, de jugar futbol profesional”.

Su vida transcurrió como un joven normal de su edad, apoyando en el negocio familiar de su abuelo y en las tareas de su casa, sin embargo le fue prohibido regresar al balonpié, sin el consentimiento de su padre buscaba concretar su sueño y continuó practicando hasta que nuevamente llegó la segunda prueba y en una mala jugada se reventó los meniscos y fue operado de nueva cuenta.

La recuperación fue más rápida y se mantuvo inmóvil al menos 4 meses, lo que le sirvió además, para entender que el futbol no era para él y tras el proceso de rehabilitación comenzó a caminar, a trotar y después a correr.

Su evolución fue rápida y desde hace 6 meses se dedica al atletismo, lo cual le abona para continuar sus objetivos pero de manera distinta ya que pretende concursar y representar a su alma mater.

Todos los días se levanta a las 5:30 horas, se prepara y a las 6 comienza su rutina con 15 minutos de calentamiento, estiramientos, series para incrementar la resistencia y un poco del plan que haya bajado de internet.

“Hay que ganarle al sol para que el cuerpo aguante, hay veces que termino poco antes de las 10 ó después para que el cuerpo se adapte a la temperatura natural, he visto que las competencias a veces las programan a medio día, 10 de la mañana, es distinto y hay que estar aclimatado, pero por lo regular a las 7:30 – 8, termino el entrenamiento.

Ignacio Chávez practica todos los días aunque sin la ayuda de un profesional, que pudiera encausar su actividad para llegar a ser un profesional.

“Yo empecé a correr por mi cuenta, pero una vez entrenando se acercó la licenciada Inés Durán, quien me vio cualidades y me pidió información de cómo me estaba preparando, pero le contesté lo mismo y que era con mis propios medios”.

Aseguró su próxima meta es la de participar en los InterTecs del 2018, mientras acumula tiempo para continuar su preparación.

“Fui con los encargados pero me parece que existe más apoyo para otras disciplinas, he visto más jóvenes practicando el atletismo, pero nunca me he acercado con ellos para practicar o si puedo formar parte del equipo”.

Señaló que el principal objetivo es concientizar a las autoridades escolares, para que por medio de sus alcances cuenten con lo necesario para que los alumnos se desarrollen plenamente.

“Lo voy a lograr, si no me apoyan, voy a buscar la manera de llegar aunque sea por representar a otra escuela, sin duda, lo voy a lograr”, aseguró.